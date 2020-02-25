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Mustafakemalpaşa'da Kitap Günlerine yoğun ilgi

İHA

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "10 Gün 20 Yazar – Kitap Günleri" ne kitapseverler ve öğrenciler ilgi gösterdi. Kitapseverler, düzenlenen söyleşilere ve imza günlerine katılarak sevdikleri yazarlarla buluşma fırsatı yakaladı.

Mustafakemalpaşa'da Kitap Günlerine yoğun ilgi

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “10 Gün 20 Yazar – Kitap Günleri” ne kitapseverler ve öğrenciler ilgi gösterdi. Kitapseverler, düzenlenen söyleşilere ve imza günlerine katılarak sevdikleri yazarlarla buluşma fırsatı yakaladı.
Kitap Günleri kapsamında Mustafakemalpaşa Belediyesi kırsal mahallelere de ulaşarak, taşımalı sistemle 5 binden fazla öğrenciyi kitap ve yazarları ile buluşturdu.
1221 Şubat tarihleri arasında belediye düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte binlerce kitap ve süreli yayın görücüye çıktı. Fuar kitapseverlerin yoğun ilgisiyle adeta kitap seferberliğine dönüştü. Yazarların okullarda gerçekleştirdiği söyleşi ve müzikle şiir dinletileri ise renkli görüntülere sahne oldu
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Kitap günlerine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültürel faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Bir damla mürekkebin binlerce kişiyi aynı çatı altında toplamasına şahitlik etmek tarifi imkansız bir duygu diyen Başkan Kanar, bir sonraki kitap günleri etkinliklerinin daha kapsamlı olacağını ifade ederek organizasyonun gerçekleşmesinde emek veren Osman Kalfa ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Öte yandan kitapsever ve öğrenciler Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkür ederek bu tür faaliyetlerin devam etmesini istedi.

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