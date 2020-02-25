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Sanatçıların “Teşhir ve Sahne” yorumu

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Çağdaş Sanat Konuşmaları'na konuk olan yazar Duygu Demir ile film yapımcısı Köken Ergun, "Teşhir ve Sahne" üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Çağdaş Sanat Konuşmaları’na konuk olan yazar Duygu Demir ile film yapımcısı Köken Ergun, “Teşhir ve Sahne” üzerine söyleşi gerçekleştirdi.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Çağdaş Sanat Konuşmaları devam ediyor. 2018 yılından bu yana düzenlenen Çağdaş Sanat Konuşmaları’nın bu ayki konuğu küratör ve yazar Duygu Demir ile film yapımcısı Köken Ergun oldu. Misi Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Sanatevi’nde düzenlenen “Çağdaş Sanat Konuşmaları” yine ilgiyle takip edildi. Söyleşide Duygu Demir ve Köken Ergun sahne, temsil, teşhir gibi ilgi alanlarının kesişim noktasındaki kavramlardan yola çıkarak kendi pratiklerinden bahsettiler.
Küratörlerin sadece sanatçıya alan sağlayan kişiler olmadığına dikkat çeken Duygu Demir, “Küratörlük nedir”, “Sergi yapmak nedir” gibi konular üzerinde araştırma yaptığını anlattı. 19. yüzyıldan bu yana sergileme tarihini ve dünya fuarlarının bugünkü güncel sanat sergileriyle bağlantısını incelediğini anlatan Duygu Demir, bu araştırmasında karşısına çıkan ilginç detayları da davetlilerle paylaştı. Demir, “Eskiden fuarlarda düzenlenen eğlence koridorları şimdi müzelerde yapılıyor. Örneğin müzede kaydıraklar olabiliyor, ya da müzede otel odası konsepti oluşturup isteyenlerin bir gece kalmalarını sağlayan sanatçılar var. Ayrıca sergilerin yapıldığı bölgelerde yaşayanlarla ilişki kurmaya çalışan kurumlar ve sanatçılar var artık. Sanat kurumları, mekânları sadece sergi alanı olarak değil bir tür laboratuvar olarak görmeye başladı. Üretimlere katılımı önemseyen projeler geliştiriliyor” ifadelerini kullandı.
Sergileri ile ilgili tecrübelerini fotoğraflarla anlatan Demir, farklı sergi örneklerinden de paylaşımlarda bulundu.
Kendine özgü sosyal grup ve alt kültürlerin ritüellerini bu gruplara entegre olarak inceleyen video sanatçısı Köken Ergun de güçlerin, fikirlerini ortaya koymak için muhakkak teşhire ihtiyaç duyduklarına vurgu yaptı. Ergun “Sergilerin bir iktidarı var. Biz onu sanat olarak görüyoruz ama ardında ciddi bir iktidar var. Sergisine yer verilen sanatçının seçimi, sergilenen yer, özür sergileri vs. hepsinin ardında bir iktidar var” diye konuştu.

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