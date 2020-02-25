Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye hapis

Bursa’da 4 yaşındaki oğlunu bir alışveriş merkezinin oyun parkına bırakıp kaçan anneye 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bursa’da 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı bir alışveriş merkezinin oyun alanına bırakıp kaçan Gamze Nur E'ye (31), 'çocuğu terk etmek’ten iyi hal indirimiyle 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Gamze Nur E.'nin sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay, geçen yılın ocak ayında, Bursa'daki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Gamze Nur E. isimli anne, 4 yaşındaki oğlu Hamza'yı, cebine koyduğu 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı notla oyun parkına bırakıp kaçtı. Güvenlik görevlilerinin fark ettiği küçük çocuk, polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yapılan inceleme sonucu kimliği ve kaldığı yeri tespit edilen Gamze Nur E. gözaltına alındı. Anne, sevk edildiği Bursa Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba şikayetçi olmadı

Gamze Nur E.’ye Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık Gamze Nur E.'nin gelmediği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının hazır bulunduğu karar duruşmasında Hamza'nın babası Murat E. şikayetçi sıfatıyla dinlendi. Murat E. "Gamze ile 2012 ve 2015 yılları arasında birlikte yaşamıştık. Bu beraberliğimizden Hamza Miran isimli çocuğum oldu. Çocuğumun AVM'de terk edilmiş vaziyette bırakıldığını gazetelerden öğrendim. Sanıktan şikayetçi değilim ve davaya katılmak istemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gamze Nur E.'nin 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' suçundan, müşteki Murat E.'nin şikayetçi olmaması üzerine beraatine karar verdi. Gamze Nur E., 'çocuğu terk etme' suçundan 3 ay hapse çarptırılırken, cezası 'iyi hal' indirimiyle 2 ay 15 güne indirildi. Gamze Nur E.'nin hakkındaki hükmün açıklanmasının, sabıkasız oluşu dikkate alınarak geri bırakılmasına karar verildi. Gamze Nur E.'nin 5 yıl içinde herhangi bir suça karışması halinde ise bu cezasını çekeceği öğrenildi.

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