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Kunak’tan sağlıklı beslenmenin şifreleri Dr. Kunak: “Mutlaka zeytin yemeliyiz” “Sebzelerin çiğ ...

İHA

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dengeli Beslen Sağlıklı Yaşa' konulu konferansa katılan Op. Dr. Feridun Kunak, sağlıklı yaşamanın inceliklerini anlattı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dengeli Beslen Sağlıklı Yaşa’ konulu konferansa katılan Op. Dr. Feridun Kunak, sağlıklı yaşamanın inceliklerini anlattı.
Osmangazi Belediyesi, vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmek için düzenlediği konferanslara bir yenisini daha ekledi. Geçen hafta düzenlenen ‘Diyet Değil Ziyafet” konulu konferansın ardından bu hafta da ünlü Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak, Osmangaziler ile bir araya gelerek dengeli ve doğru beslenmenin önemi anlattı. Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Dengeli Beslen Sağlıklı Yaşa’ konulu konferansa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu ve çok sayıda Osmangazili katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve salonun dolup taştığı etkinliğin sunuculuğunu ise Betül Acar yaptı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, “Sağlık, herkes için önemli. Sağlığına önem veren insan kendini seviyor demektir. Kendini ve sağlığını seven insan, şehrini de sever, ülkesini de sever. Kendimizi seviyorsak, şehrimizi ve ülkemizi seviyorsak, çalışmalıyız. Bizler, temel belediyecilik hizmetleri hâricinde sosyal, kültürel ve sağlık yönünden vatandaşımıza nasıl faydalı oluruz, ne gibi hizmetler üretiriz bunun derdindeyiz. Hocamızın söyledikleri sağlığımız adına çok önemli. Mutlaka yediklerimize dikkat etmeli ve hocamızın tavsiyelerini uygulamalıyız” dedi.
“Günde en az 7 zeytin yemeliyiz”
Sağlıklı beslenmenin en önemli noktalarından birinin zeytin tüketmek olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Kunak, “Zeytin memleketinde yaşıyoruz ve bu nimetten faydalanarak mutlakâ çok sayıda zeytin yemeliyiz. Ben her gün an az 7 tane zeytin yemenizi tavsiye ediyorum. Kahvaltıda yumurta yemeliyiz. Gezen tavuk yumurtası olursa çok daha iyi olur. Peynir yemeyi ihmâl etmeyelim. Yoğurt ve tereyağı yemeyi ihmâl etmeyelim. Önceki yıllarda bu ürünleri çok yerdik. Ancak erken saatlerde işe yetişme telâşesinde olan insanlar kahvaltıyı yapmayı boşlar oldu. Son dönemde insanların bilinçlenmesi ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmesiyle birlikte bu ürünleri yeniden tüketmeye başladık. Ülkemizde bol miktarda kuruyemiş var. Bunlardan faydalanmalıyız. Sabah kahvaltılarda tarhana çorbası içmek çok faydalı. Süt ve süt ürünlerini ihmâl etmeyelim. Çay içerken yerli çay olmasına dikkat edelim” diye konuştu.
Öğle ve akşam yemekleri için balık yemeyi tavsiye eden Op. Dr. Kunak, “Ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı. Bunun değerini bilip mutlaka balık yemeliyiz. Kolesterolümüze dikkat ederek et de tüketmeliyiz. Kolesterolden kurtulmanın en büyük çaresi de zeytin yaprağı çayı içmek. Bu çayın kolesterol düşürücü özelliği var. Her türlü sebzeyi bol miktarda yemeliyiz. Ben vatandaşlarımıza karnabaharı, pırasayı, ıspanağı çiğ olarak yemelerini tavsiye ediyorum. Salatanın içerisine bu ürünleri koyarak yiyebiliriz. Zeytin yağını yemeklerde bol miktarda kullanmalıyız” dedi.
Op. Dr. Kunak, ekmek tüketimine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, “Ekmek yemezsen karnın doymaz diyerek bizleri çocukluktan beri ekmek yemeye teşvik ettiler. Ekmek yemeliyiz ancak mutlaka tam buğday ya da kepekli ekmeği tercih etmeliyiz. Avucumuzun içi büyüklüğünü geçmeyecek kadar ekmek tüketmeliyiz. Genetiğiyle oynanmamış un ve unlu ürünleri tercih etmeliyiz. Şekerden ve şekerli ürünlerden uzak durmalıyız. Ev yapımı doğal reçelleri yiyebiliriz. Bal nimetinden çok yararlanalım” diye konuştu.
Op. Dr. Feridun Kunak programın sonunda kendisine Osmangazililer ile buluşma imkanı tanıyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti. Op. Dr. Kunak, etkinliğin ardından konferansa katılan yaklaşık 150 vatandaşı ücretsiz muayene etti.

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