Mudanya'da su kesintisi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Çağrışan Mahallesi, Köy Yerleşimi, Bahçeşehir Koleji, Çağlayan Sokak, Kuruçam Sokak ve civarında 26.02.2020 tarihinde 09.00 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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