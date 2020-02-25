Osmangazi’de judo heyecanı Uluslararası Judo Turnuvası’na 350 sporcu katıldı Dündar’dan minik sporcuya madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmangazi’de judo heyecanı Uluslararası Judo Turnuvası’na 350 sporcu katıldı Dündar’dan minik ...

İHA

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Judo Turnuvası çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Osmangazi’de judo heyecanı Uluslararası Judo Turnuvası’na 350 sporcu katıldı Dündar’dan minik sporcuya madalya

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Judo Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Judo Turnuvası çekişmeli mücadelelere sahne oldu.
Dikkaldırım Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’tan 28 takım katıldı. Yıldızlar, Ümitler ve Büyükler kategorilerinde toplam 350 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde ferdî müsabakalar yapıldı. Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Spora ve sporcuya ciddi yatırım yapan bir belediye olduklarını belirten Başkan Dündar, “İlçemizde 2 tane kapalı spor salonu, 5 yüzme havuzu ve bir tane de uluslararası atletizm salonuna sahibiz. Bunların yanı sıra her mahallede her yaşta insanın spor yapabileceği tesisleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Amatör branşların gelişmesine katkı sağlıyoruz. Osmangazi Belediyespor bünyesinde 14 branşta 2 bin 500 sporcuya sahibiz. 5 farklı branşta akademi açarak gençlerimizin spora yönelmelerini teşvik ediyoruz. Uluslararası Judo Turnuvası’nın da ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bütün sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi.
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da Osmangazi Belediyesi’nin önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını belirterek, judo sporuna sağladığı katkılarından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.
Sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz verdi. Başkan Dündar, Aysima Aydoğan isimli minik bir judocuya altın madalyasını verirken renkli görüntüler yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu’nun Kayıp Şarkıları Bursa’da büyüledi
YEREL HABERLER Anadolu’nun Kayıp Şarkıları Bursa’da büyüledi
Mudanya'da su kesintisi
YEREL HABERLER Mudanya'da su kesintisi
İbrahim Üzülmez: "Seleznov'la konuşmak istiyorum"
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: "Seleznov'la konuşmak istiyorum"
Özdilek’ten Mudanya AVM açıklaması
YEREL HABERLER Özdilek’ten Mudanya AVM açıklaması
Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Arabuluculukta yeni uzmanlık alanları dönemi başlıyor
Hedef Büyükşehir’den başarı gençlerden
YEREL HABERLER Hedef Büyükşehir’den başarı gençlerden
Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşinden duygusal paylaşım
YEREL HABERLER Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılardan Mert ...
Başkan Erdem kadınların dayanışmasına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Erdem kadınların dayanışmasına ortak oldu
Gençlerden ikincilik kupası
YEREL HABERLER Gençlerden ikincilik kupası
Nestlé’nin Bursa’daki her iki tesisine birden “Sıfır Atık” Belgesi
YEREL HABERLER Nestlé’nin Bursa’daki her iki tesisine birden “Sıfır ...
Kunak’tan sağlıklı beslenmenin şifreleri Dr. Kunak: “Mutlaka zeytin yemeliyiz” “Sebzelerin çiğ olarak yenmesini tavsiye ediyorum”
YEREL HABERLER Kunak’tan sağlıklı beslenmenin şifreleri Dr. Kunak: ...
Japonlardan Karacabey’e tohum tesisi
YEREL HABERLER Japonlardan Karacabey’e tohum tesisi
Nilüfer’de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor
Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye hapis
YEREL HABERLER Bursa'da çocuğunu AVM'ye bırakıp kaçan anneye hapis
Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım işgâli denetimi yaptı
YEREL HABERLER Engelliler, zabıta ekipleriyle birlikte kaldırım ...
Kadınlarda bu hastalık 9 kat daha fazla görülüyor Ağzınızın ve gözlerinizin kuruması "sjögren" rahatsızlığından olabilir
YEREL HABERLER Kadınlarda bu hastalık 9 kat daha fazla ...
İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi kadrolu işçilerle yeni sözleşme ...
İpekböceği’ne bakım molası
YEREL HABERLER İpekböceği’ne bakım molası
Sanatçıların “Teşhir ve Sahne” yorumu
YEREL HABERLER Sanatçıların “Teşhir ve Sahne” yorumu
Yıldırım’dan Türkiye’nin her köşesine kitap Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği ‘1 dakika 1 kitap’ projesiyle bir bölümünü Başkan Oktay Yılmaz’ın seslendirdiği 31 kitabı sosyal medya üzerinden gelen 12 bin 700 yorum arasından yapılan çekilişle Türkiye’nin farklı vilâyetlerindeki 252 kişiye hediye etti
YEREL HABERLER Yıldırım’dan Türkiye’nin her köşesine kitap Yıldırım ...
Osmangazi’den öğrencilere modern yurt
YEREL HABERLER Osmangazi’den öğrencilere modern yurt
Acar: "Hocalı katliamı bir insanlık suçu, tarihin utancıdır"
YEREL HABERLER Acar: "Hocalı katliamı bir insanlık suçu, tarihin ...
Bursa'da çatıdan çatıya nefes kesen kovalamaca
YEREL HABERLER Bursa'da çatıdan çatıya nefes kesen kovalamaca
Bursa'da 4 uyuşturucu şüphelisi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Bursa'da 4 uyuşturucu şüphelisi jandarmadan kaçamadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X