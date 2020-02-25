Anadolu’nun Kayıp Şarkıları Bursa’da büyüledi

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 5. kez düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, büyük bir hayran kitlesine sahip olan “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” konserine sahne oldu.

Gösterime girdiği dönemde Türkiye'de ve dünyada yoğun ilgiyle izlenen Anadolu’nun Kayıp Şarkıları isimli müzikal çalışma, canlı performansla Bursa’da sanatseverlerle buluştu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen konsere ilgi yoğundu. Konseri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de sanatseverlerle birlikte izledi. Nezih Ünen’in 4 yıl boyunca Anadolu’da gezerek yaptığı müzikal çalışmanın canlı performansla sahnelendiği konser, izleyenlere muhteşem anlar yaşattı.

Filmdeki Anadolu mirası müziklerin, sahnede Türkiye'nin önemli müzisyenleri tarafından filmden görüntülerle eş zamanlı olarak yeniden yorumlanması, izleyenlere eşsiz bir tecrübe yaşattı.

Anadolu’nun Kayıp Şarkıları Müzik Direktörü Alp Ersönmez’in bas gitarda olduğu konserde, gitarda Sarp Maden, perküsyonda İzzet Kızıl, klavyede Çağrı Sertel, davulda Volkan Öktem, trombon ve klarnette de Hasan Gözetlik performansları ile izleyenleri âdetâ büyüledi. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden insanlar söyledikleri türkülerle konserdeki dev ekranda yer alırken, Nezih Ünen Band sahnede canlı performansla onlara eşlik etti. Bu farklı konsept, konseri izleyen Bursalılar tarafından da büyük beğeni topladı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konser sonunda sahneye çıkarak, Anadolu’nun bu eşsiz müziklerini farklı bir konseptle sanatseverlerle buluşturan müzisyenlere teşekkür etti.

Anadolu’nun Kayıp Şarkıları Müzik Direktörü Alp Ersönmez, konser öncesinde yaptığı açıklamada, Anadolu’nun Kayıp Şarkıları’nın bir belgesel olmadığını, müzikal bir çalışma olduğunu söyledi. Ersönmez, “Bu bir belgesel değil. Nezih Ünen 4 yıl boyunca Anadolu’yu dolaşıyor ve bu müzikleri topluyor. Daha sonra bunların altına müzikler yazıyor. Biz de çeşitli düzenlemeler yaptık. Stüdyoda çaldık ve ardından filmi yapıldı. Daha sonra bunu canlı yapma kararı aldık. Bu seslere orkestrayla uyum sağlamak zor oldu, ama sonuç çok farklı oldu. Bu projenin fikir babası da Nezih Ünen’dir. Biz, canlı konserler tarafında yer alıyoruz. Anadolu’nun Kayıp Şarkıları’nın özel durumu şu; filmde yer alan sanatçıların bizim sahnemizde misafir olması. Biz, belli bir türküyü alıp onu tekrar aranje edip sahneye sunmuyoruz” dedi.

Ersönmez, “Şahane bir etkinlik. Keşke bütün belediyelerin böyle etkinlikleri olsa. İlla caz olmak zorunda değil. Sanata dair her şeyi gönülden destekliyoruz” diye konuştu.

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