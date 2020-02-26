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Otomobil, yol kenarındaki tezgaha daldı: 2 yaralı

DHA

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ürün satış tezgahına çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ürün satış tezgahına çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, BursaAnkara karayolu İnegöl ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Akif U. (31) yönetimindeki 17 KJ 659 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajı alamayınca kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ürün satış tezgahına girdi. Toprak yamaca çıkarak duran otomobilin sürücüsü Akif U. ile yanındaki Hüsniye B. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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