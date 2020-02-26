Belediye personeline yangın tatbikatı

Mustafakemalpaşa Belediyesi personeline yönelik yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilk yardım konularında eğitim ve tatbikat çalışması yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mustafakemalpaşa Grup Amirliği tarafından Mustafakemalpaşa Belediye personeline yönelik yapılan eğitimde, yangınla ilgili hayat kurtarıcı bilgiler verildi.

Mustafakemalpaşa Grup Amirliği itfaiye ekibinden Selman Turgut, 'yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı verme ve yangınlara müdahale' konularında belediye çalışanlarını bilgilendirdi.

Belediyede çıkabilecek yangınlara karşı; müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı.

Belediye hizmet binasında yangın alarmı verilmesinin ardından binayı hızlıca boşaltan personeller, toplanma alanında bir araya geldi. Burada personellere yangın tüpleriyle ilgili detaylı bilgi veren Turgut, her araçta ve her binada, en az bir tane aktif halde olan ve süresi geçmemiş bir yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiğini söyledi.

Bilgilendirmenin ardından personele uygulamalı yangın tatbikatı yaptırıldı. Vatandaşların da meraklı gözlerle izlediği tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.