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Timsah, Süper Lig yolunda zorlu virajda

İHA

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da Altay'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Erzurum'dan puansız dönen yeşilbeyazlılar, teknik direktör değişikliği ile birlikte çıkışa geçen İzmir ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Timsah, Süper Lig yolunda zorlu virajda

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın saat 19.00'da Altay'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Erzurum'dan puansız dönen yeşilbeyazlılar, teknik direktör değişikliği ile birlikte çıkışa geçen İzmir ekibi karşısında galibiyet arayacak.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, yarın Altay ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. Geçtiğimiz hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 21 mağlup olarak zirve yolunda yara alan yeşilbeyazlılar, İzmir ekibi karşısında 3 puan alıp bu mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor.

Puan kaybına tahammülü yok
Bu sezon tüm hedeflerini Süper Lig'e çıkmaya yönelik yapan Timsah için yarınki maç hayati bir önem taşıyor. Dün oynanan TFF 1. Lig karşılaşmalarında hem Hatayspor hem de Adana Demirspor'un kazanması, yeşilbeyazlılar için bu maçta 3 puanı, olmazsa olmaz hale getirdi. Maç eksiği ile Adana Demirspor'un ardından dördüncü sıraya düşen Bursaspor, Altay'ı mağlup edip yeniden üçüncü sıraya yükselmeyi amaçlıyor.

Kritik 3 eksik
Özellikle sezonun ikinci yarısında bir türlü tam kadro olamayan yeşilbeyazlılarda, Altay maçından önce de önemli eksikler bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Özer Hurmacı, sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl ve sakatlığı devam eden Burak Kapacak, bu kritik mücadelede takımı yalnız bırakacak. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in, Tayfur'un yokluğunda sağ bekte Cüneyt Köz'e forma vermesi bekleniyor.

Altay moralli geliyor
Teknik Direktör Ali Tandoğan'la yollarını ayırdıktan sonra Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getiren Altay, yeni hocası ile çıktığı ilk maçta evinde Adanaspor'u 31 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte playoff hattına giren siyahbeyazlılar, Bursa'ya oldukça moralli geliyor. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Gençer Cansev ve sarı kart cezalısı olan Erhan Kartal, Bursa'da forma giyemeyecek.

Koşukavak yeniden Bursa'da
Bursaspor Altay maçı, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak için ayrı bir anlam taşıyor. Sezon başında yeşilbeyazlılarda göreve başlayan fakat ligin 16. haftasında oynanan Menemenspor maçından önce görevden alınan genç teknik adam, perşembe günü eski takımına karşı 3 puan arayacak. En son ligin 14. haftasında 8 Aralık'ta iç sahada oynanan Giresunspor maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na ayak basan Koşukavak, 81 gün sonra bu kez Altay'ın teknik direktörü olarak aynı stadyumda olacak.

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