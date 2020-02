Kataraktı önleyen gıdalar

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları ve Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makular dejenerasyon gibi görme rahatsızlıklarının önlenmesinde vitamin ve minerallerin (A, C, E, çinko, beta karoten, lutein ve zeksanthin, omega 3 ve 6 ve bazı bitkisel ürünlerin rolünün oldukça fazla olduğunu söyledi.

Katarakt hastalığını önleyen gıda ve vitaminler hakkında bilgi veren uzmanlar, A vitamininin ‘kuru göz’ ve ‘gece körlüğü’ gibi hastalıkların önlenmesinde oldukça etkili olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları ve Uzmanı Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, "Bilhassa yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makular dejenerasyon gibi görme rahatsızlıklarının önlenmesinde vitaminler, mineraller (A, C, E, çinko, beta karoten, lutein ve zeksanthin, omega 3 ve 6) ve bazı nebatî ürünlerin rolü oldukça fazladır. Katarakt hastalığının kesin sebebi bilinememekle birlikte katarakt olduğu zaman gözün doğal merceği bulanıklaşır ve net bir görünüm olmaz. Kataraktın tedavisi ilaçla olmamaktadır. Ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak bazı besinlerin ve vitaminlerin tüketilmesi katarakt riskiniz azaltabilmekte ve hastalığın seyrini yavaşlatabilmektedir" dedi.

C vitaminin çok olduğu besinler arasında portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi gıdalara dikkat çeken İpçioğlu, bunlar tüketildiği takdirde katarakt hastalığının oluşumunu yavaşlatabileceğini söyledi. Adnan İpçioğlu, "Genel göz sağlığını korumak içinde gözümüzün her gün C vitamini alması gerekir. E vitamini içeren besinler; buğday, badem, fındık ve yer fıstığı gibi gıdalar gelmektedir. A vitamini ise göz gribine ve alerjilere karşı koruduğu gibi katarakt hastalığının oluşumunu engellemede yardımcı olur. Çinko minerali tüketmek çok önemlidir. A vitamin ile birlikte özellikle balık ve tüm deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve fıstık tüketilmesi gerekir" diye konuştu.

Opr. Dr. Adnan İpçioğlu son olarak, vitaminlerin genel göz sağlığı içinde takviye kaynaklı olabileceğini ama göz sağlığıyla ilgili herhangi bir şikâyette mutlaka göz doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.