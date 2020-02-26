Öğrenciler taşımalı kara böyle hücum etti Öğrenciler kar topu oynamayı hayal edip mektup yazdı, belediye başkanı okula kamyon kamyon kar taşıdı Kar görmeyen ilkokul öğrencileri Uludağ'dan kamyonlarla okula getirilen kara böyle hücum etti

Bursa'da kar görmeyen ilköğretim öğrencileri belediye tarafından okula Uludağ'dan kamyonlarla getirilen kara hücum etti. Bu sene şehir merkezine kar yağmadığı için kartopu oynamayı çok özleyip hayal ettiklerini yazan öğrencilerin mektubuna duyarsız kalmayan belediye başkanı, talimat verip Uludağ'dan okula kamyon kamyon kar taşıttı. Kamyonlardan dökülen kara hücum eden öğrenciler başkanı kartopu yağmuruna tuttu. Öğrencilerin taşımalı kartopu sevinci görülmeye değerdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Hamdi Çalış Ortaokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a mektup yazıp, haberlerde başka yerlerde kar yağışını gördüklerinde özendiklerini ve kartopu oynayıp kardan adam yapmak istediklerini ifade etti.

Çocukların gönderdiği mektuba duyarsız kalmayan Başkan Işık talimat verip Uludağ'dan kamyon kamyon kar toplatıp okula gönderdi.

Kar dolu kamyonların okula geldiğini gören öğrenciler okul bahçesine akın etti. Kamyonların damperleri yükselip kasalardan kar dökülmeye başladığında çocukların sevinci ise görülmeye değerdi. Kara hücum eden çocuklar drone ile havadan da görüntülendi. Bu yıl ilk kez kar gören öğrenciler doyasıya kartopu oynadı. Başkan Işık da kartopundan nasibini aldı. Çocuklar belediye başkanını da kartopu yağmuruna tuttu.

Çocuklarla birlikte saatlerce zaman geçiren Başkan Mustafa Işık, "Çocuklarımızın tamamen çocukluğa özgü o masum ve eğlenceli taleplerini geri çeviremezdik. Maalesef değişen doğa koşulları nedeniyle bizlerin de çocukluğumuzda kalmış olan diz boyu karların yağdığı o günlere özlem hepimizde var. İstedik ki çocuklar kar topu oynamanın keyfini yaşasın. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek bize yetti. Onlarla birlikte kartopu oynarken biz de çocukluğumuzdaki günlerin anısını yaşamış olduk. Ömürleri boyunca hatırlayacakları bu keyifli anlarda payımızın olması da bizleri mutlu etti" dedi.

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