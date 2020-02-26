TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak ÜmraniyesporBursaspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.
TFF 1. Lig'de 29 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
29 Şubat Cumartesi
14.00 OsmanlısporFatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
16.30 EskişehirsporAkhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adana DemirsporHatayspor: Turgut Doman
1 Mart Pazar
14.00 BB. ErzurumsporE.G Menemenspor: Cihan Aydın
14.00 C.G ÜmraniyesporBursaspor: Erkan Özdamar
16.30 İstanbulsporAdanaspor: Bahattin Şimşek
19.00 AltayAltınordu: Kadir Sağlam
2 Mart Pazartesi
19.00 E.H BalıkesirsporKeçiörengücü: Hakan Ceylan
19.00 GiresunsporBoluspor: Mert Güzenge
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