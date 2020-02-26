Bursaspor'un konuğu Altay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor'un konuğu Altay

DHA

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışırken, Bursaspor ile Altay kritik randevuda kozlarını paylaşacak. Şiddetle puanlara ihtiyacı olan iki ekibin mücadelesi, yarın saat 19.00'da Bursa'da oynanacak.
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, 24'üncü hafta mücadelesinde yarın İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan bu zorlu randevuda Burak Şeker Düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Bileyci.
BURSASPOR KAZANMAK ZORUNDA
Ligin kritik haftalarına doğru girilirken, zirve yarışı da kızıştı. Son olarak BB Erzurumspor'a kaybederek yarışta yara alan Bursaspor, 24'üncü haftaya 39 puanla 3'üncü sırada girdi. Ancak rakipleri Hatayspor ve Adana Demirspor'un kazanmasıyla Bursa temsilcisi, şampiyonluk iddiası için mutlak kazanma zorunluluğun olduğu bir mücadeleye çıkacak. Bir maçı eksik yeşil beyazlılar, lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor.
ALTAY FARKI KAPAMAK İSTİYOR
Bursaspor'un da 5 puan gerisinde bulunan Altay da, Süper Lig'e yükselme yarışında iddiasını korumak için kazanmak istiyor. İzmir ekibi, son olarak evinde Adanaspor'u yenerek üst sıralar iddiasını sürdürdü. 24'üncü haftaya 34 puanla 5'inci sırada giren İzmir temsilcisi de, Fatih Karagümrük'ün kazanmasıyla bir basamak aşağı indi. Bir maçı eksik İzmir ekibinin, lider Hatayspor ile arasında da 14 puan fark bulunuyor.
EKSİKLİKLER BULUNUYOR
Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Bursaspor'da cezası devam eden Özer Hurmacı ile son oynanan BB Erzurumspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tayfur Bingöl, bu maçta görev alamayacak. Altay'da da iki savunma oyuncusu forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Erhan Kartal ile sakatlığı devam eden Gençer Cansev takımını yalnız bırakacak.
73'ÜNCÜ RANDEVU
İki ekip bugüne kadar çeşitli kulvarlarda 72 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 29'unu Bursaspor kazanırken, Altay ise 26 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 17 karşılaşmada ise taraflar eşitlik elde etti. Bursaspor'un ev sahibi olduğu 34 maçta ise; yeşil beyazlılar 21 mücadeleyi kazandı. Buna karşın Altay sadece 6 galibiyet alırken, 7 mücadelede de taraflar, birer puanla sahadan ayrıldı. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maç ise Altay'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
ALTAY'IN BAŞINDA TANIDIK İSİM
Altay'da yakın süreçte Bursa camiasının da yakından tanıdığı teknik adam değişikliği yaşandı. Ali Tandoğan'ın yerine sezona Bursaspor ile başlayan Yalçın Koşukavak getirildi. Koşukavak, Altay'ın başında ilk çıktığı maçta Adanaspor'u 3-1 yendi. 15'inci hafta Bursaspor'un Altınordu ile golsüz eşitlikle sahadan ayrılmasının ardından Koşukavak'ın görevine son verilirken, İbrahim Üzülmez teknik direktörlüğe getirilmişti. Koşukavak, ayrılığın ardından ilk kez Bursa'ya gelecek.
GOLCÜLERE GÖREV DÜŞÜYOR
İki takımın da bu maç öncesinde önemli gol ayakları bulunuyor. Bursaspor'da Yevgen Seleznov ligde attığı 7 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda. Seleznov'un yanı sıra Kubilay Kanatsızkuş'un da 5 golü bulunuyor. Altay'ın en golcü ismi Marco Paixao ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Portekizli golcüyü ise Anton Putsila 4 gol ile takip ediyor.
 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne verimlilikte tam not
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne verimlilikte tam ...
TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
YEREL HABERLER TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Prof. Arı: “Göç sadece Türkiye’nin meselesi değil” Yardım fonlarının yatırıldığı STK’ların yüzde 80’i yabancı kökenli
YEREL HABERLER Prof. Arı: “Göç sadece Türkiye’nin meselesi ...
Akademisyenlerin tarih yolculuğu
YEREL HABERLER Akademisyenlerin tarih yolculuğu
"Muhteşem değil, yeterince iyi ebeveyn olmaya çalışın"
YEREL HABERLER "Muhteşem değil, yeterince iyi ebeveyn olmaya ...
Öğrenciler taşımalı kara böyle hücum etti Öğrenciler kar topu oynamayı hayal edip mektup yazdı, belediye başkanı okula kamyon kamyon kar taşıdı Kar görmeyen ilkokul öğrencileri Uludağ'dan kamyonlarla okula getirilen kara böyle hücum etti
YEREL HABERLER Öğrenciler taşımalı kara böyle hücum etti Öğrenciler ...
Geç verilen valize 35 bin lira tazminat Takı dolu valiz davasında karar çıktı
YEREL HABERLER Geç verilen valize 35 bin lira tazminat Takı dolu ...
Kataraktı önleyen gıdalar
YEREL HABERLER Kataraktı önleyen gıdalar
İTSO’dan Avrasya Fuarına ücretsiz gezi
YEREL HABERLER İTSO’dan Avrasya Fuarına ücretsiz gezi
Karacabey’de izinsiz moloz dökümüne geçit yok
YEREL HABERLER Karacabey’de izinsiz moloz dökümüne geçit yok
Timsah, Süper Lig yolunda zorlu virajda
YEREL HABERLER Timsah, Süper Lig yolunda zorlu virajda
Tofaş'ın rakibi Bahçeşehir Koleji
YEREL HABERLER Tofaş'ın rakibi Bahçeşehir Koleji
Nilüfer’de Turgay Fişekçi ile şiir dünyasına bakış
YEREL HABERLER Nilüfer’de Turgay Fişekçi ile şiir dünyasına bakış
CHP Nilüfer Kadın Kolları’ndan Erdem’e ziyaret
YEREL HABERLER CHP Nilüfer Kadın Kolları’ndan Erdem’e ziyaret
Belediye personeline yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Belediye personeline yangın tatbikatı
(Özel) Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ve bulgur öğüttü Taş değirmenin başına geçen öğrenciler bulgurun nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrendi
YEREL HABERLER (Özel) Okula taş değirmen geldi, minik öğrenciler un ...
(zel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor Yüz elli yıllık taş değirmende öğütülen unlar büyük talep görüyor
YEREL HABERLER (zel) 3 kuşaktır taş değirmende doğal un öğütüyor Yüz ...
Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli
YEREL HABERLER Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat Teleferiğe ...
Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Gülüşüyle müşterilerinin ilgi odağı oldu
Otomobil, yol kenarındaki tezgaha daldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, yol kenarındaki tezgaha daldı: 2 yaralı
Bursaspor, moral yemeğinde buluştu
YEREL HABERLER Bursaspor, moral yemeğinde buluştu
Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Reel Sektörün Uzun Vadeli Finansmana Erişimi, İstikrar Sağlayacak” “Enflasyon Yıl Sonuna Doğru Kademeli Olarak Gerileyecek” “Dövizdeki Mevcut Seviye Türkiye’nin Rekabet Gücünü Destekliyor” BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: “Büyümenin Sağlıklı Şekilde Finanse Edilmesi En Az Büyüme Hızı Kadar Önemlidir”
YEREL HABERLER Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Reel Sektörün Uzun ...
Kamyonun freni boşaldı, trafiği tehlikeye atmamak için şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Kamyonun freni boşaldı, trafiği tehlikeye atmamak ...
Yaya geçidinde öğrenciye araç çarptı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde öğrenciye araç çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X