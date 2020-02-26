Yazar Serkan Duru, BUSMEK YKS ve LGS kursu öğrencilerine, “Odaklan, Harekete Geç!” konulu bir seminer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) organizasyonuyla, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirilen sunumda geleceğin meslekleri, inovasyon ve girişimciliğin önemi, farklı meslek gruplarından başarılı insanların hayatları ve başarı yolculukları, Z kuşağının motivasyonu gibi konulardan bahsedildi. Ayrıca başarıya giden yolda hayal etmenin önemi ve istemenin yanı sıra çok çalışmak ve emek sarf etmek gerektiği vurgulandı. İnteraktif geçen keyifli programda, odaklanma ve sınav süreci, tercih yaparken dikkat edilecek konular, motivasyon yönetimi, üniversite mezuniyetinin kariyere katkısı konularına da değinildi.

Duru, öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesi için istekli olmaları ve sabırla, pes etmeden çalışmanın gerekliliğine değindi. Bunun yanı sıra en önemli faktörün odaklanma ve motivasyon olduğunu belirten Duru, ancak hedefe odaklanmış ve yüksek motivasyonla bu uğurda emek harcayanların başarıya ulaşacağını vurguladı. Başarı hikayelerinden çarpıcı örnekler sunan Duru, öğrencilerin sınava hazırlık sürecindeki motivasyonlarının önemini anlattı. Yönetmen Ahmet Uluçay’ın kendisine ve yaptığı işe inanarak, çevreden gelen tüm olumsuz eleştirilere rağmen çocukluk hatıralarından esinlenerek çektiği ilk uzun metrajlı filminin ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerden bahsederek, Uluçay’ın "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filmini çekerken geçimini sağlamak için yem fabrikasında hamallık yaptığını anlattı.

Seminerde, sınav sürecinde emek verilmeden başarıya ulaşılamayacağını bir çok başarı hikayesi ile bütünleştirerek öğrencilerimize anlatan Serkan Duru’ya teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, kendisine Bursa temalı bir tablo hediye etti.

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