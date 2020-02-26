İhsaniye’de sağlık yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi’nin “Sağlığa adım at” sloganıyla başlattığı sabah yürüyüşleri İhsaniye Mahallesi’nde devam etti. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe katılanlar, sağlıklı beslenme konusunda da bilgi sahibi oldu.

Nilüfer’de herkesi sporla buluşturmak, toplumun sağlığına katkıda bulunmak maksadıyla düzenlenen sabah yürüyüşleri her hafta farklı bir mahallede devam ediyor. Nilüfer Belediyesi’nin “Sağlığa adım at” sloganıyla düzenlediği sabah yürüyüşleri bu kez İhsaniye Mahallesi’nde gerçekleşti. Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Park’ında sabahın erken saatlerinde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından parktaki aletlerde spor yapan vatandaşlar, diyetisyen tarafından da sağlıklı beslenmeye yönelik bilgilendirildi. Nilüfer Belediyesi’nin “Sağlığa adım at” sloganıyla başlattığı sabah yürüyüşler, çeşitli mahallelerde gerçekleşmeye devam edecek.

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