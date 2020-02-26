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Bursa'da kaçak hafriyat döken sürücüye helikopterli baskın Jandarma ekipleri kaçak hafriyat döken ...

İHA

Bursa'da kaçak hafriyat döken sürücüye helikopterli baskın Jandarma ekipleri kaçak hafriyat döken kamyonu böyle yakaladı

Bursa'da helikopterle kaçak hafriyat denetimi yapan ekipler, kaçak hafriyat döken kamyonu suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel, Kestel, Yıldırım, Mudanya, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde daha önce kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgelerde havadan helikopterli denetim yaptı. Denetim esnasında, kaçak hafriyat döken bir kamyonu tespit eden ekipler, kamyonu yakalamak için harekete geçti. Karadan denetim yapan ekiplere de bildirilerek kaçak hafriyat döken kamyona şuç üstü baskın yapıldı. Özel bir firmaya ait olduğu tespit edilen kamyona Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası kesildi.
İl genelinde 30 adet resmî hafriyat döküm sahası bulunduğu belirtilerek, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek için jandarma ve belediye ekiplerince koordineli olarak hafriyat kamyonlarının denetimine 7/24 havadan ve karadan devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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