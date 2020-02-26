Balkan tiyatroları Bursa'ya konuk olacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’, Balkanlar’dan ve Türkiye’den önemli tiyatro gruplarını 7’nci kez Bursa’da tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivalinde Türkiye’den 1, yurtdışından 9 oyun sahnelenecek. 9 Mart Pazartesi günü perdelerini açacak olan ve toplam 18 temsilin gerçekleştirileceği festival, 26 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek. Festivalin açılışı Bulgaristan Blagoevgrad Belediye Kukla Tiyatrosu yapımı 'Pirin’in Büyülü Dünyası' adlı tiyatro oyunuyla, 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde gerçekleşecek.

Balkan ülkelerinin tiyatro yapımlarının ağırlıkta olduğu ve dünyanın tanınmış tiyatro topluluklarının Türk tiyatro izleyicisiyle buluşması için fırsat olan festival için Bulgaristan, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, BosnaHersek, Romanya ve Karadağ tiyatroları da Bursa’ya gelecek. Balkan ülkelerinde tiyatro sanatına büyük katkılar sağlamış tiyatro topluluklarının yer aldığı festival, farklı kültürlere uzanan bir köprü olması açısından önem taşıyor.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Bursa'ya yakışan bir festival oldu. Bu festival sayesinde Türkiye'nin kapıları Balkanlar'a açıldı. Bu festival sayesinde Balkanlar Türkiye'ye geliyor. İnsanını, sanatını, her şeyini daha yakından tanıyor" diye konuştu.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, "Gerçekten böyle bir festivale sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bu yıl da güzel oyunlar yer alacak. Bu festival sadece kültürel bir buluşma değil, Bursa ile Balkanlar'ın bir araya gelmesidir. Kendi dillerinde onların oyun seyretmeleri çok güzel" dedi.

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