Toplu taşıma araçları nanoteknoloji ile dezenfekte ediliyor BURULAŞ, Çin’de ortaya çıkan ve komşu ülke İran’a kadar ulaşan korona virüsüne karşı tedbir maksadıyla bütün toplu ulaşım araçlarını nanoteknolojiyle dezenfekte ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Çin’de ortaya çıkan ve komşu ülke İran’a kadar ulaşan korona virüsüne karşı tedbir maksadıyla bütün toplu ulaşım araçlarını nanoteknolojiyle dezenfekte ediyor.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de gündeminde olan korona virüsü sebebiyle gözler toplu taşıma araçlarına çevrildi. Her gün yüzbinlerce yolcunun taşındığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş’a bağlı otobüsler, BursaRay, T1 ve T3 tramvay vagonları, BUDO ve BBBus özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Bursa halkının daha sağlıklı bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak ve virüs salgınlarının tüm türlerine karşı yapılan dezenfekte işlemi belli periyodlarla tekrarlanıyor. Her gün ortalama 400 bin kişiye hizmet veren Burulaş’ın araçları, araçları yolculara daha sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla rutin temizliğe ek olarak nanoteknoloji sisleme yöntemi kullanılarak dezenfekte ediliyor. Araçlar, gece geç saatlerde uygulanan ilaçlama sayesinde her türlü virüs ve viral yolla bulaşan organizmalara karşı güvenli hale getiriliyor.

BursaRay, otobüsler, tramvay, BUDO ve BBBus, özel giysili ve maskeli temizlik ekibi tarafından içerisinde özel ilaçlar bulunan cihazlarla sisleme teknolojisi kullanılarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca araçların koltuk başları, tutamaklar, elle temas edilen yerler ve camlar özenle temizleniyor.

