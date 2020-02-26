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BUÜ’lü akademisyenler projelerini anlattı

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nde görev yapan akademisyenler, katma değeri yüksek projeler için gerçekleştirilen 'Yuvarlak Masa Fikir Buluşmaları Toplantısı'nda bir araya gelerek düşüncelerini paylaştı.

BUÜ’lü akademisyenler projelerini anlattı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler, katma değeri yüksek projeler için gerçekleştirilen ‘Yuvarlak Masa Fikir Buluşmaları Toplantısı’nda bir araya gelerek düşüncelerini paylaştı.
BUÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan ÜniversiteSanayi iş birliği çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Yuvarlak Masa Fikir Buluşmaları’na Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ve iki fakültede görev yapan akademisyenler katıldı. Toplantıda Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri de hazır bulundu. Akademisyenlerin ortak karar alacakları fikirler üzerinden yürütülecek çalışmaların, ilgili sanayi kuruluşlarının da devreye girmesiyle birlikte ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor.
Toplantıda sırayla söz alan akademisyenler, kafalarındaki projeleri ve çalışma yöntemlerini paylaştı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, bütün akademisyenlerin bilimsel anlamda üzerinde kafa yorduğu çok sayıda projenin bulunduğunu, ancak çeşitli faktörler sebebiyle bu projelerin hayata geçirilmesi konusunda bir takım aksaklıklar yaşandığını söyledi. Düzenlenen Yuvarlak Masa Fikir Buluşmaları Toplantıları’nın bu fikirlerin ortaya koyulabileceği en faydalı zeminlerden birisi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Bilim adamları olarak bizlerin fikirleri, sanayicilerin de bu fikirlere destek verebilecek imkânları var. Burada aklımızdaki projeleri ortaya koyacağız ve yapılabilecek çalışmaları görüşeceğiz. Mühendislik Fakültesi’ndeki akademisyen arkadaşlarımızın da fikirlerini dinleyecek ve üstüne gidilmesi gereken projeleri tespit edeceğiz. Teknoloji Transfer Ofisi’mizin de desteği ile projelerimizle ilgilenen sanayi kuruluşlarıyla irtibata geçeceğiz. İnşallah ülkemiz ve akademik camia için faydalı sonuçlar elde edeceğiz” diye konuştu.
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu da rektörlük tarafından başlatılan ve desteklenen toplantıların ilkinde yer almaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye’nin önde gelen mühendislik fakültelerinden biri olduklarına işaret eden Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, “Üniversite olarak güçlü bir akademisyen kadrosuna sahibiz. Yürütülen çok sayıda proje ve çalışmanın yanı sıra, akademisyenlerimizin ve sanayicilerimizin farklı proje fikirleri olduğunu biliyoruz. Burada fikirlerin ortaya koyulması ve uygulanabilirliğini ele alıyoruz. Düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz. Ortak akıl ile ihtiyaç duyulan alanlarda projeler üretmeye çalışacağız. Mutâbakat sağladığımız fikirler konusunda da bir çalışma grubu kuracak ve hızla proje üzerinde ilerlemeye gayret edeceğiz” dedi.
Fikirler projeye dönüşecek
Toplantıda hazır bulunan UÜTTO Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ise, bölümlerarası multidisipliner çalışmalar neticesinde katma değeri yüksek projelerin ortaya çıkacağına inandıklarını aktardı. Fikirlerin sanayi kuruluşları ile paylaşılacağını ve ilgilenenlerin çalışma grubuna dâhil edileceklerini söyleyen Nihal Sağlam, son aşamada projelerin fikre dönüştürülmesi için gayret göstereceklerini belirtti.

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