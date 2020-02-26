Kardeşini öldürüp cesedini ilaçlama tankına atan sanığın tahliye talebi reddedildi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da geçen yıl kardeşi Yunus Emre Akyol'u (9) öldürdükten sonra ilaçlama tankına attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer Faruk Akyol'un (18) tahliye talebi reddedildi.

Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol akşam olmasına karşın eve gelmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Bir sonuca ulaşamayan aile, jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve aramakurtarma ekipleri, 2 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu aileye ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içerisinde Yunus Emre'nin cesedi bulundu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk Akyol'u çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Ömer Faruk Akyol, kardeşini öldürüp, ilaçlama tankına attığını itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ömer Faruk Akyol, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, annesi Yasemin Akyol, babası Hüseyin Akyol, sanık avukatı Beytullah Çakır ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Ebru Kocaman hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Beytullah Çakır, müvekkilinin 8 aydır tutuklu bulunduğunu, müzekkereye iki defa cevap verilmediğini, raporun lehe gelme ihtimalinin söz konusu olduğunu ve suça sürüklenen çocuğun cezaevinde ıslah olmadığını söyledi ve adli kontrol hükümlerin uygulanarak tahliyesini talep etti. Kardeşini kendisinin öldürmediğini belirten Ömer Faruk Akyol, jandarma komutanının telkinleri sonucu bu duruma geldiğini ve 8 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi´nden rapor gelmediği için tahliye talebini reddederek, duruşmayı Nisan ayına erteledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2020-02-26 16:27:39



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