Mustafakemalpaşa, milli eğitim müdürlerine ev sahipliği yaptı

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İlçe milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı Mustafakemalpaşa’da yapıldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger başkanlığında gerçekleşen toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Bayar ve 17 ilçenin milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, ilçedeki eğitim durumu hakkında bilgi verdi. Toplantıda, 20192020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının değerlendirmesi ile ikinci yarı ıl hedefleri ile stratejik planlarda belirlenen okul hedeflerinin gerçekleştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Bursa genelindeki eğitim öğretim ile ilgili konuların değerlendirildiği toplantı 2. dönemin her yönden başarılı geçmesi dileğiyle sona erdi.

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