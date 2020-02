Öğrenciler Cumhurbaşkanına söz verdi BEBKA Eğitim Programı'na katılan öğrenciler Cumhurbaşkanına mesaj gönderdi

“Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE” programı kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen “Etkili Sunum Teknikleri” konulu eğitim programı Bursa’da başladı.

BEBKA’nın Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü "Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE" programına katılan öğrenciler, “Sayın Cumhurbaşkanımız; girişimci adımlarımızla, yetkin ellerimizle teknoloji üretmeye hazırız” mesajı verdiler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında BEBKA tarafından yürütülen “Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE” programına öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, “Etkili Sunum Teknikleri” eğitimine başlandı. Bursa Abdullah Tayyip Olçok Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen “Etkili Sunum Teknikleri” konulu eğitim programına BEBKA Genel sekreteri İsmail Gerim, BEBKA personeli ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerden Şevval Tunalı, “Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyorum. Çalışmalara daha yeni başlamamıza rağmen bizimle birebir ilgilendikleri için çok güzel bir şekilde etkili sunum yapmayı öğrendim. Bilgisayarda güzel sunumlar yaptık. Hocamızın bizimle birebir ilgilenmesi çok güzel bir olay çünkü yaptığım hatayı herkesin içinde değil de bana birebir olarak söylemesi çok güzeldi” diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi Doç. Dr. Nadir Yıldırım tarafından verilen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler eğitim için BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve yetkililere teşekkür ettiler.

Girişimci Adımlar Yetkin Eller – GAYE" programı kapsamında, Tayyip Olçok Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen “Etkili Sunum Teknikleri” konulu eğitim etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden BEBKA Genel İsmail Gerim, “Düzenlediğimiz programlara Bursa’da 79, Eskişehir’de 64 ve Bilecik’te 52 mesleki lise öğrencisi katılıyor. Öğrencilerimizin hepsi eğitimlerden ve eğitmenlerimizden memnun her biri verilen eğitimlerde yeni bir şeyler öğrendikleri için çok mutlu olduklarını bizlere ifade ettiler. Dolayısıyla onların bu azmi ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerimize etkili sunum teknikleri üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bizler BEBKA olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde her zaman öğrencilerimize ve okullarımıza destek olmak için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu

Her ilde düzenlenecek etkinlik kapsamında Bursa, Bilecik ve Eskişehir illerinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerine etkili sunum teknikleri üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimler sonrasında elemelerde finale kalan öğrenciler arasında her il birincisine 1.500 TL, ikincisine 1.000 TL, üçüncüsüne 500 TL ve mansiyon olarak son ikiye kalan öğrencilere 250 ‘şer TL para ödülü verilecek.

