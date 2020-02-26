TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 77-76



Gürkan DURAL / BURSA (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Barış Ermiş, DJ White 13, Samuel Mejia 14, Tarik Phillip 8, Devin Williams 16, Muhsin Yaşar 12, Matt Lojeski 6, Berk Uğurlu 2, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Robert Wilson Golden 29, Jamal Avery Jones 3, Mangok Mathiang 18, Hadi Özdemir, Dwight Hardy 10, Can Altıntığ 4, Cevat Alper Özcan 5, Jajuan Markeis Johnson 7

1'İNCİ PERİYOT: 17-18

İLK YARI: 37-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-48

5 FAUL: 39.59 Jamal Avery Jones (Bahçeşehir Koleji)ING Basketbol Süper Ligi´nin 20´nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji´ni son saniyede Mejia´nın serbest atıştan bulduğu basketle 77-76 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk bölümlerinde her iki ekip de pota altını verimli kullandı. 7´nci dakikada konuk ekibin 9-16´lık üstünlüğü ile geçilirken, Muhsin Yaşar ile üst üste sayılar bulan TOFAŞ, farkı azaltırken; konuk ekip ilk periyodu 17-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Matt Lojeski´nin turnike basketiyle öne geçen TOFAŞ (21-20), periyodun son anlarına doğru savunma sertliğini artırdı. Hücumda da Devin Williams ve Samuel Mejia´nın sayılarıyla farkı açan TOFAŞ, soyunma odasına 37-31 üstün girdi.

Dönüşte Bahçeşehir Koleji reaksiyon gösterirken, Robert Golden´ın sayıları farkı azalttı ve 25´inci dakika TOFAŞ´ın 44-41´lik üstünlüğü ile geçildi. DJ White´ın dış atış isabetiyle yeniden nefes alan TOFAŞ, Mejia´nın da devreye girmesiyle farkı çift hanelere çıkardı: 58-48. TOFAŞ, dördüncü periyoda da 60-48 önde başladı.

Maçın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Jajuan Johnson´ın sayılarıyla hareketlenen Bahçeşehir Koleji, Cevat Alper Özcan ve Golden´ın sayılarıyla farkı 4´e indirdi: 65-61. Maçın son 2 dakikasına TOFAŞ´ın 72-71´lik üstünlüğü ile girilirken, son bir dakika kala ise maça denge geldi: 76-76. TOFAŞ´ta Mejia´nın kaçırdığı dış atış sonrası son 20 saniye kala hücum konuk ekibe geçti. Ancak, 8 saniyede yarı alanından çıkamayarak top kaybı yapan Bahçeşehir Koleji´ne karşı Mejia, son saniyede faul atışı kazandı. İlkini değerlendiremeyen Mejia, ikincisinde isabet sağladı ve maçı son saniyede 77-76 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-02-26 20:49:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.