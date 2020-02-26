TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 77-76

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
TOFAŞ: Barış Ermiş, DJ White 13, Samuel Mejia 14, Tarik Phillip 8, Devin Williams 16, Muhsin Yaşar 12, Matt Lojeski 6, Berk Uğurlu 2, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa 4
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Robert Wilson Golden 29, Jamal Avery Jones 3, Mangok Mathiang 18, Hadi Özdemir, Dwight Hardy 10, Can Altıntığ 4, Cevat Alper Özcan 5, Jajuan Markeis Johnson 7
1'İNCİ PERİYOT: 17-18
İLK YARI: 37-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-48
5 FAUL: 39.59 Jamal Avery Jones (Bahçeşehir Koleji)ING Basketbol Süper Ligi´nin 20´nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji´ni son saniyede Mejia´nın serbest atıştan bulduğu basketle 77-76 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk bölümlerinde her iki ekip de pota altını verimli kullandı. 7´nci dakikada konuk ekibin 9-16´lık üstünlüğü ile geçilirken, Muhsin Yaşar ile üst üste sayılar bulan TOFAŞ, farkı azaltırken; konuk ekip ilk periyodu 17-18 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Matt Lojeski´nin turnike basketiyle öne geçen TOFAŞ (21-20), periyodun son anlarına doğru savunma sertliğini artırdı. Hücumda da Devin Williams ve Samuel Mejia´nın sayılarıyla farkı açan TOFAŞ, soyunma odasına 37-31 üstün girdi.
Dönüşte Bahçeşehir Koleji reaksiyon gösterirken, Robert Golden´ın sayıları farkı azalttı ve 25´inci dakika TOFAŞ´ın 44-41´lik üstünlüğü ile geçildi. DJ White´ın dış atış isabetiyle yeniden nefes alan TOFAŞ, Mejia´nın da devreye girmesiyle farkı çift hanelere çıkardı: 58-48. TOFAŞ, dördüncü periyoda da 60-48 önde başladı.
Maçın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Jajuan Johnson´ın sayılarıyla hareketlenen Bahçeşehir Koleji, Cevat Alper Özcan ve Golden´ın sayılarıyla farkı 4´e indirdi: 65-61. Maçın son 2 dakikasına TOFAŞ´ın 72-71´lik üstünlüğü ile girilirken, son bir dakika kala ise maça denge geldi: 76-76. TOFAŞ´ta Mejia´nın kaçırdığı dış atış sonrası son 20 saniye kala hücum konuk ekibe geçti. Ancak, 8 saniyede yarı alanından çıkamayarak top kaybı yapan Bahçeşehir Koleji´ne karşı Mejia, son saniyede faul atışı kazandı. İlkini değerlendiremeyen Mejia, ikincisinde isabet sağladı ve maçı son saniyede 77-76 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-02-26 20:49:54
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