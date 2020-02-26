İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan korkutan yangın kontrol altına alındı.



Boyalıca Mahallesi Dereağzı mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

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