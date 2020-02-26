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İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan korkutan yangın kontrol altına alındı.

İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan korkutan yangın kontrol altına alındı.

Boyalıca Mahallesi Dereağzı mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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