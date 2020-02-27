DHA YURT - BUDO ve İDO'de sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şu şekilde:
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)
İDO
07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07:40 Bostancı-Beşiktaş
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
DHA-Gündem Türkiye-Bursa BURSA,(DHA)
2020-02-27 05:40:29
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