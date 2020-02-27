BUDO ve İDO'de sefer iptalleri

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BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şu şekilde:BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)İDO

07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07:40 Bostancı-Beşiktaş

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-KadıköyDHA-Genel Türkiye-Bursa BURSA,(DHA)

2020-02-27 05:42:26



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