Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, WhatsApp uygulamasından hızla yayılan Uludağ Üniversitesindeki Koronavirüs iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, WhatsApp uygulamasından hızla yayılan Uludağ Üniversitesindeki Koronavirüs iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Koronavirüsü vakası olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Kılavuz sosyal medya hesabından 'Bilginize' ibaresi ile yaptığı paylaşımda “Değerli arkadaşlar; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültemizde herhangi bir Koronavirüs vakası şu saat itibariyle yoktur ve hiçbir şekilde olmamıştır. Kaldı ki Sağlık Bakanımız ülkemizde tespit edilmiş vaka olmadığını belirtmiştir. Tek amacı kaos çıkarmak olan sahte paylaşımları dikkate almayınız.” ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele ...
Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı Bursa’da bir genç hamile eşi için kopardığı elmanın parasını ağaca astı Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı
YEREL HABERLER Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı Bursa’da bir genç ...
Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
Emeklilerden eğitime anlamlı destek
YEREL HABERLER Emeklilerden eğitime anlamlı destek
Ayağınızdaki ağrıları hafife almayın Her ayak uyuşması bel fıtığı değil Tarsal tünel sendromuna manuel tedavi
YEREL HABERLER Ayağınızdaki ağrıları hafife almayın Her ayak ...
Lodos hayatı felç etti
YEREL HABERLER Lodos hayatı felç etti
Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı
Gemlik’in deprem master planı hazırlanıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Depremden daha çok yapı stoku riskimiz var" "Deprem sadece Gemlik'in meselesi değil, her yer eşit tehdit altında" "Deprem konusunda belediyeler ve hükûmet olarak başımızı kuma gömdük"
YEREL HABERLER Gemlik’in deprem master planı hazırlanıyor Gemlik ...
Yerli otomobil için 12 Mart'ta Gemlik'te tanıtım yapılacak
YEREL HABERLER Yerli otomobil için 12 Mart'ta Gemlik'te tanıtım ...
Bursa'da ormanda toprağa gömülmüş halde 5 kilo esrar bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ormanda toprağa gömülmüş halde 5 kilo esrar ...
Uludağ’a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri ...
Bursa'da kuyumcuyu darp ederek kaçtılar
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcuyu darp ederek kaçtılar
Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da şiddetli lodos bahar sıcaklığını aratmadı
YEREL HABERLER Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz ...
Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla ...
(Görüntülü) Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri ...
DHA YURT - Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER DHA YURT - Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri ...
5 katlı binada korkutan yangın Dar sokakta çift yönlü park yüzünden İtfaiye aracı giremedi, yangına mahalleli müdahale etti
YEREL HABERLER 5 katlı binada korkutan yangın Dar sokakta çift yönlü ...
BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
DHA YURT - BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
YEREL HABERLER DHA YURT - BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
(Görüntülü) Bursa'da, sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da, sazlık alanda yangın
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 77-76
YEREL HABERLER TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 77-76
Bursa'da, sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, sazlık alanda yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X