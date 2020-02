Gemlik’in deprem master planı hazırlanıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Depremden daha çok yapı stoku riskimiz var" "Deprem sadece Gemlik'in meselesi değil, her yer eşit tehdit altında" "Deprem konusunda belediyeler ve hükûmet olarak başımızı kuma gömdük"

Göreve başladıkları zaman kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, deprem master planını çıkarttıklarını söyledi. Sertaslan, “Konut ve iş yerleri sayılarından metrekare ve yaşlarına, ikamet edenlerin sayılarından sosyolojik yapılarına kadar bir çok veriyi çıkararak kentsel dönüşüme hazır olup olmadıkları araştırılacak” dedi.

Türkiye’nin deprem kuşağında olmasına rağmen uzun zamandır beklenen büyük depremi yaşamadığına dikkat çeken Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik'in olduğu gibi Türkiye'nin her yeri çok fazla deprem riski altındadır. Gemlik'te tıpkı diğer il ve ilçelerimiz gibi çok büyük depremler yaşadık. 1999 depremi en büyük ve en çok mal kaybı, can kaybı yaşadığımız deprem gibi göründü. O tarihten bu yana insanlar sadece deprem riskinden bahsedip kendi güçleri nispetinde yeni binalara taşındı. Ama o eski binalar hâlâ ilçelerimizde bulunuyor. Depremden daha çok yapı stoku riskimiz var. 1999 depreminden sonra bütün bilim insanları, 30 yıl içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olma ihtimalini dile getirdi. 21 yıl geçti. 21 yılda belediyeler ve hükûmet olarak başımızı kuma gömdük. Bunu kimse eleştiri olarak kabul etmesin. Ben de muhalefette yıllarca görev yapmış birisi olarak belli ki işimi yeteri kadar iyi yapmamışım. Elazığ depremi olduktan sonra ‘eyvah ne oluyor’ noktasına bir daha gelindi” diye konuştu.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sertaslan, “Gemlik ilçesi de Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu üzerindeki pek çok il ve ilçeden bir tanesidir. 1999’dan sonra Gemlik depremle o kadar çok anıldı ki, vatandaşların mülkünün değer kaybetmesinin yanı sıra, sürekli ne olacak korkusuyla yaşayan bir toplum haline getirildik. Gemlik adı depremle bu kadar sık anılırken, göreve geldiğimiz gibi kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduk. Bursa'da tek ilçe belediyesi kentsel dönüşümle alâkalı bilimsel bir metotla bir envanter çalışması başlattı. 1015 kişinin bulunduğu alandaki verileri tek tek topluyoruz. Dört mahalleyi içine alan, Gemlik’in 20 yıl önce kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen 24 hektarın hem verilerini, hem de bu verilerin dönüşüme uygun olup olmadığını tahlil edeceğiz. Bir ay içerisinde konut ve iş yerleri sayılarından metrekare ve yaşlarına, ikamet edenlerin sayılarından sosyolojik yapılarına kadar bir çok veriyi çıkararak kentsel dönüşüme hazır olup olmadıkları araştırılacak. Sonra oturup o işi dönüştürmek adına ne yapılabileceğini tartışacağız. Vatandaşın önüne çıkıp, onların da ellerini taşın altına sokarak, korunaklı konutlar inşa edeceğiz. Daha sonra aynı büyüklükteki Kayhan, Demir Su ve Osmaniye mahallelerinde bu çalışmayı yapacağız” dedi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı aracılıyla buna benzeyen mahalle bazlı büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerine destek verilmesi gerektiğini belirten Sertaslan, “Eğer vermezlerse işin içinden çıkılmaz bir hâl alır. Elazığ'da evi yıkılan yurttaşlarımıza kişi başı 46 bin lira devlet yardımı yapılacağını duyduk. Yıkılması mutlak hale gelmiş alanlarda önceden vermek bari can kurtaracaktır. Umarım bu çağrıya da bir karşılık verilir. Çünkü bu alanlarda çalışmalarımızı yapar yapmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, biz bunu yapıyoruz, size de şurada ihtiyacımız var diyeceğiz. Bütün ilçelerde bunu yapmak şart. Deprem sadece Gemlik’in problemi değil, her yer eşit tehdit altındadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.