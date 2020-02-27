Gemlik’in deprem master planı hazırlanıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Depremden daha çok yapı stoku riskimiz var" "Deprem sadece Gemlik'in meselesi değil, her yer eşit tehdit altında" "Deprem konusunda belediyeler ve hükûmet olarak başımızı kuma gömdük"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gemlik’in deprem master planı hazırlanıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Depremden ...

İHA

Göreve başladıkları zaman kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, deprem master planını çıkarttıklarını söyledi. Sertaslan, "Konut ve iş yerleri sayılarından metrekare ve yaşlarına, ikamet edenlerin sayılarından sosyolojik yapılarına kadar bir çok veriyi çıkararak kentsel dönüşüme hazır olup olmadıkları araştırılacak" dedi.

Gemlik’in deprem master planı hazırlanıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Depremden daha çok yapı stoku riskimiz var" "Deprem sadece Gemlik'in meselesi değil, her yer eşit tehdit altında" "Deprem konusunda belediyeler ve hükûmet olarak başımızı kuma gömdük"

Göreve başladıkları zaman kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, deprem master planını çıkarttıklarını söyledi. Sertaslan, “Konut ve iş yerleri sayılarından metrekare ve yaşlarına, ikamet edenlerin sayılarından sosyolojik yapılarına kadar bir çok veriyi çıkararak kentsel dönüşüme hazır olup olmadıkları araştırılacak” dedi.
Türkiye’nin deprem kuşağında olmasına rağmen uzun zamandır beklenen büyük depremi yaşamadığına dikkat çeken Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik'in olduğu gibi Türkiye'nin her yeri çok fazla deprem riski altındadır. Gemlik'te tıpkı diğer il ve ilçelerimiz gibi çok büyük depremler yaşadık. 1999 depremi en büyük ve en çok mal kaybı, can kaybı yaşadığımız deprem gibi göründü. O tarihten bu yana insanlar sadece deprem riskinden bahsedip kendi güçleri nispetinde yeni binalara taşındı. Ama o eski binalar hâlâ ilçelerimizde bulunuyor. Depremden daha çok yapı stoku riskimiz var. 1999 depreminden sonra bütün bilim insanları, 30 yıl içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olma ihtimalini dile getirdi. 21 yıl geçti. 21 yılda belediyeler ve hükûmet olarak başımızı kuma gömdük. Bunu kimse eleştiri olarak kabul etmesin. Ben de muhalefette yıllarca görev yapmış birisi olarak belli ki işimi yeteri kadar iyi yapmamışım. Elazığ depremi olduktan sonra ‘eyvah ne oluyor’ noktasına bir daha gelindi” diye konuştu.
Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sertaslan, “Gemlik ilçesi de Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu üzerindeki pek çok il ve ilçeden bir tanesidir. 1999’dan sonra Gemlik depremle o kadar çok anıldı ki, vatandaşların mülkünün değer kaybetmesinin yanı sıra, sürekli ne olacak korkusuyla yaşayan bir toplum haline getirildik. Gemlik adı depremle bu kadar sık anılırken, göreve geldiğimiz gibi kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduk. Bursa'da tek ilçe belediyesi kentsel dönüşümle alâkalı bilimsel bir metotla bir envanter çalışması başlattı. 1015 kişinin bulunduğu alandaki verileri tek tek topluyoruz. Dört mahalleyi içine alan, Gemlik’in 20 yıl önce kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen 24 hektarın hem verilerini, hem de bu verilerin dönüşüme uygun olup olmadığını tahlil edeceğiz. Bir ay içerisinde konut ve iş yerleri sayılarından metrekare ve yaşlarına, ikamet edenlerin sayılarından sosyolojik yapılarına kadar bir çok veriyi çıkararak kentsel dönüşüme hazır olup olmadıkları araştırılacak. Sonra oturup o işi dönüştürmek adına ne yapılabileceğini tartışacağız. Vatandaşın önüne çıkıp, onların da ellerini taşın altına sokarak, korunaklı konutlar inşa edeceğiz. Daha sonra aynı büyüklükteki Kayhan, Demir Su ve Osmaniye mahallelerinde bu çalışmayı yapacağız” dedi.
Çevre Şehircilik Bakanlığı aracılıyla buna benzeyen mahalle bazlı büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerine destek verilmesi gerektiğini belirten Sertaslan, “Eğer vermezlerse işin içinden çıkılmaz bir hâl alır. Elazığ'da evi yıkılan yurttaşlarımıza kişi başı 46 bin lira devlet yardımı yapılacağını duyduk. Yıkılması mutlak hale gelmiş alanlarda önceden vermek bari can kurtaracaktır. Umarım bu çağrıya da bir karşılık verilir. Çünkü bu alanlarda çalışmalarımızı yapar yapmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, biz bunu yapıyoruz, size de şurada ihtiyacımız var diyeceğiz. Bütün ilçelerde bunu yapmak şart. Deprem sadece Gemlik’in problemi değil, her yer eşit tehdit altındadır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele ...
Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı Bursa’da bir genç hamile eşi için kopardığı elmanın parasını ağaca astı Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı
YEREL HABERLER Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı Bursa’da bir genç ...
Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
Emeklilerden eğitime anlamlı destek
YEREL HABERLER Emeklilerden eğitime anlamlı destek
Ayağınızdaki ağrıları hafife almayın Her ayak uyuşması bel fıtığı değil Tarsal tünel sendromuna manuel tedavi
YEREL HABERLER Ayağınızdaki ağrıları hafife almayın Her ayak ...
Lodos hayatı felç etti
YEREL HABERLER Lodos hayatı felç etti
Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı
Yerli otomobil için 12 Mart'ta Gemlik'te tanıtım yapılacak
YEREL HABERLER Yerli otomobil için 12 Mart'ta Gemlik'te tanıtım ...
Bursa'da ormanda toprağa gömülmüş halde 5 kilo esrar bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ormanda toprağa gömülmüş halde 5 kilo esrar ...
Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması
Uludağ’a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri ...
Bursa'da kuyumcuyu darp ederek kaçtılar
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcuyu darp ederek kaçtılar
Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da şiddetli lodos bahar sıcaklığını aratmadı
YEREL HABERLER Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz ...
Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla ...
(Görüntülü) Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri ...
DHA YURT - Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER DHA YURT - Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri ...
5 katlı binada korkutan yangın Dar sokakta çift yönlü park yüzünden İtfaiye aracı giremedi, yangına mahalleli müdahale etti
YEREL HABERLER 5 katlı binada korkutan yangın Dar sokakta çift yönlü ...
BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
DHA YURT - BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
YEREL HABERLER DHA YURT - BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
(Görüntülü) Bursa'da, sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da, sazlık alanda yangın
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 77-76
YEREL HABERLER TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 77-76
Bursa'da, sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, sazlık alanda yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X