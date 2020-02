Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı Bursa’da bir genç hamile eşi için kopardığı elmanın parasını ağaca astı Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde aş eren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.

İnegöl’e bağlı kırsal Süle Mahallesinde çiftçilik yapan Fatih Keskin isimli vatandaş babasıyla birlikte kendilerine ait olan elma bahçesinde budama yaptıkları sırada ağaç dalına asılı bir poşet gördü. İlk bakışta çöpler için asıldığını düşündüğü poşette yaklaştıklarında içerisinde 5 TL para ile bir not bırakıldığını farketti. Silinme noktasına gelen notu güçlükle okuyan Keskin, duygu dolu anlar yaşadı. Notta bir kişi hamile olan eşi için aldığı elma için para bıraktığını ve haklarını helal etmelerini istedi. Bırakan kişiye haklarının helal ettiğini söyleyen bahçe sahibi Fatih Keskin konu ile alakalı yaptığı açıklamada; “Ağaçları budamaya geldiğimiz zaman dala baktığımda bir poşet gördüm. İlk önce poşeti çöp zannettim. Sonra yanına yaklaştığımda poşetin içinde para ve not olduğunu gördüm. Not biraz silinmiş ama büyük ihtimal bu hasadın sonunda olan bir hadise. Poşeti açtım dikkatlice baktım "Eşim hamile ağaçtan elma kopardık hakkınızı helal edin" diye yazmış ve içine de 5 TL para koymuş. Bu parayı koyan şahsa hakkımızı helal ediyoruz. Helali hoş olsun. Bizi duygulandıran böyle insanların günümüzde olması bizi çok mutlu etti duygulandırdı. Parayı hayır kurumlarından bir tanesine bağışlayacağım. Böyle bir davranışla ilk defa karşılaşıyorum. Çok mutlu oldum. Gururlandım. Allah razı olsun böyle insanlardan bizden de helali hoş olsun” Şeklinde konuştu.



