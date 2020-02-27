Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı Bursa’da bir genç hamile eşi için kopardığı elmanın parasını ağaca astı Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı Bursa’da bir genç hamile eşi için kopardığı elmanın parasını ...

İHA

Bursa'nın İnegöl İlçesinde aş eren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.

Hamile eşi aş erince bakın ne yaptı Bursa’da bir genç hamile eşi için kopardığı elmanın parasını ağaca astı Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde aş eren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
İnegöl’e bağlı kırsal Süle Mahallesinde çiftçilik yapan Fatih Keskin isimli vatandaş babasıyla birlikte kendilerine ait olan elma bahçesinde budama yaptıkları sırada ağaç dalına asılı bir poşet gördü. İlk bakışta çöpler için asıldığını düşündüğü poşette yaklaştıklarında içerisinde 5 TL para ile bir not bırakıldığını farketti. Silinme noktasına gelen notu güçlükle okuyan Keskin, duygu dolu anlar yaşadı. Notta bir kişi hamile olan eşi için aldığı elma için para bıraktığını ve haklarını helal etmelerini istedi. Bırakan kişiye haklarının helal ettiğini söyleyen bahçe sahibi Fatih Keskin konu ile alakalı yaptığı açıklamada; “Ağaçları budamaya geldiğimiz zaman dala baktığımda bir poşet gördüm. İlk önce poşeti çöp zannettim. Sonra yanına yaklaştığımda poşetin içinde para ve not olduğunu gördüm. Not biraz silinmiş ama büyük ihtimal bu hasadın sonunda olan bir hadise. Poşeti açtım dikkatlice baktım "Eşim hamile ağaçtan elma kopardık hakkınızı helal edin" diye yazmış ve içine de 5 TL para koymuş. Bu parayı koyan şahsa hakkımızı helal ediyoruz. Helali hoş olsun. Bizi duygulandıran böyle insanların günümüzde olması bizi çok mutlu etti duygulandırdı. Parayı hayır kurumlarından bir tanesine bağışlayacağım. Böyle bir davranışla ilk defa karşılaşıyorum. Çok mutlu oldum. Gururlandım. Allah razı olsun böyle insanlardan bizden de helali hoş olsun” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da dere yatağına gömülü 5 kilo esrar ele ...
Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
YEREL HABERLER Nilüferli kadınlar İngilizce öğreniyor
Emeklilerden eğitime anlamlı destek
YEREL HABERLER Emeklilerden eğitime anlamlı destek
Ayağınızdaki ağrıları hafife almayın Her ayak uyuşması bel fıtığı değil Tarsal tünel sendromuna manuel tedavi
YEREL HABERLER Ayağınızdaki ağrıları hafife almayın Her ayak ...
Lodos hayatı felç etti
YEREL HABERLER Lodos hayatı felç etti
Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil anayola uçup tıra çarptı
Gemlik’in deprem master planı hazırlanıyor Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: "Depremden daha çok yapı stoku riskimiz var" "Deprem sadece Gemlik'in meselesi değil, her yer eşit tehdit altında" "Deprem konusunda belediyeler ve hükûmet olarak başımızı kuma gömdük"
YEREL HABERLER Gemlik’in deprem master planı hazırlanıyor Gemlik ...
Yerli otomobil için 12 Mart'ta Gemlik'te tanıtım yapılacak
YEREL HABERLER Yerli otomobil için 12 Mart'ta Gemlik'te tanıtım ...
Bursa'da ormanda toprağa gömülmüş halde 5 kilo esrar bulundu
YEREL HABERLER Bursa'da ormanda toprağa gömülmüş halde 5 kilo esrar ...
Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi'den Koronavirüs açıklaması
Uludağ’a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi
YEREL HABERLER Uludağ’a çıkacaklara uyarı Teleferik seferleri ...
Bursa'da kuyumcuyu darp ederek kaçtılar
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcuyu darp ederek kaçtılar
Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da şiddetli lodos bahar sıcaklığını aratmadı
YEREL HABERLER Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz ...
Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla ...
(Görüntülü) Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri ...
DHA YURT - Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri hatalı parkla mücadele etti
YEREL HABERLER DHA YURT - Yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri ...
5 katlı binada korkutan yangın Dar sokakta çift yönlü park yüzünden İtfaiye aracı giremedi, yangına mahalleli müdahale etti
YEREL HABERLER 5 katlı binada korkutan yangın Dar sokakta çift yönlü ...
BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
DHA YURT - BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
YEREL HABERLER DHA YURT - BUDO ve İDO'de sefer iptalleri
(Görüntülü) Bursa'da, sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da, sazlık alanda yangın
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER İznik'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 77-76
YEREL HABERLER TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 77-76
Bursa'da, sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da, sazlık alanda yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X