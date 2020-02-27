Karacabey’de izinsiz moloz dökümüne geçit yok

Karacabey Belediyesi, şehir içinde olduğu kadar kırsal bölgelerde de izinsiz moloz dökümüne karşı mücadelesini sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi, izinsiz moloz dökümüne karşı mücadelesini sürdürüyor. Şehir içinde ve kırsal bölgelerde moloz dökümünü engellemek için Whatsapp ihbar hattı kurulurken, izinsiz moloz döken sürücülere de cezai işlem uyguluyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, daha önceki açıklamalarında olduğu gibi vatandaşları bu konuda uyararak, belediyenin sunduğu ücretsiz moloz döküm sahasını kullanmalarını, aksi takdirde çevre kirliliğine sebep olan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Denetimler aralıksız sürüyor

Kaçak moloz dökümü çalışmaları hakkında mücadelelerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Özkan, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bu konuda sıkı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Ekiplerin her ihbarı 7 gün 24 saat takip ettiklerini belirten Özkan, “Moloz dökmek isteyen vatandaşlarımız, Akçakoyun Mahallemizde ücretsiz sunduğumuz hafriyat döküm sahamıza döküm yapabilir. Bunun karşılığında hiçbir bedel alınmıyor. Ancak buna rağmen ısrarla çevre kirliliğine sebep olacak şekilde, tarla ve ormanlık alanlara ya da boş meralara döküm yapan vatandaşlarımıza, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. Ve bu konuda denetimlerimiz aralıksız sürmektedir’’ dedi.

Özkan, konu ile ilgili olarak belediyenin Whatsapp ihbar hattı olan 0 532 221 31 98 no’lu telefon ya da 153 zabıta ihbar hattı ile iletişime geçilebileceğini söyledi.

Cezai işlem uygulanıyor

Öte yandan, inşaat ve diğer atıkların depolanmasına özgü alanların dışına atılması, Kabahatler Kanunu 5326/414 ‘Çevreyi Kirletme Maddesi’ne göre yasaktır. Söz konusu işleme uymayan kişilere, 12 bin 132 TL cezai işlem uygulanırken, eğer molozu döken bir kurum ise 20 bin 237 TL cezai işlem uygulanmaktadır.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kurulan özel bir ekiple gece gündüz gelen ihbarları değerlendiriyor ve denetimlerini bu anlamda sıkı tutuyor. Ekipler ayrıca, ihbar hattına vatandaşlardan gelen fotoğraflara dayanarak da işlem yapabiliyor. Bugüne kadar konu ile ilgili olarak toplam 47 bin TL’lik cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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