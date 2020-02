Erdem muhtarlarla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, muhtarlarla bir araya geldi.

“Başkan Burada” projesi çerçevesinde mahallelere giderek muhtarlarla sorunları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bugün düzenlenen ve 64 mahalle muhtarının bir araya geldiği toplantıda genel bir durum değerlendirmesi yaparak, muhtarlardan gelen talep ve meseleleri dinledi. Mahallelerde yaşanan aksaklıkların belirlenerek meselelerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için düzenlenen toplantıda, meclisi üyeleri, başkan yardımcıları ile müdürler de yer aldı.

Depreme hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizen Erdem, “Nilüfer’de yıllardır kentsel dönüşüm garabeti yaşanıyor” diyerek, yapılan çalışmaların depreme hazırlıktan ziyâde, ranta yönelik olduğuna dikkat çekti. Erdem, “Biz, bunu bütün meclis toplantılarında dile getirdik. Açıkçası bir tedbir de alınamadı. Kentlerimizde, mahallelerimizde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle Ataevler Mahallesi şu anda bu konudan en mağdur olan mahallelerimizin başında geliyor” şeklinde konuştu.

64 mahallesi olan Nilüfer’de çok geniş bir alanda hizmet ürettiklerini hatırlatarak bundan kaynaklı aksaklıklar olabileceğini ifade eden Başkan Erdem, muhtarlardan, mahallelerde giderilmesi gereken öncelikli sorunları belirlemelerini talep etti. Başkan Erdem, “Bütçemizi denkleyerek hizmet üretmeye, hemen her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yüzden öncelikleri belirlemek zorundayız. Biz de tespitlerimizi bu yönde yapıyoruz. Kentler o kadar hızlı gelişiyor ki, bu sebeple mutlaka eksikler kalacaktır” diye konuştu.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, yaklaşan Mahalle Komiteleri seçimleriyle ilgili çağrıda bulunarak, halkı Nilüfer için birlikte çalışmaya davet etti.

Toplantıda söz alan Beşevler Mahalle Muhtarı ve Bursa Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer de, Nilüfer ve Nilüferlileri dert edindiklerini ifade etti. Yılmazer, “Bizler, gören göz olmaya, duyan kulak olarak sorunları sizlere iletmeye çalışıyoruz. Daha güzel ve samimi bir Nilüfer için meseleleri çözüm odaklı, halkın sesi olarak size iletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in, mahallelere giderek sorunları yerinde tespit etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Halil Turan da, hizmetlerinden dolayı Başkan Erdem’e teşekkür etti. Turan, “Muhtarlar olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar, pazar yerlerinin üzerinin kapatılması, yeni yerleşim yerlerindeki yolların asfaltlanması, yeni park alanlarının yapılması gibi taleplerini Belediye Başkanı Turgay Erdem’e iletti. Gelen talepler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Erdem, program dâhilinde her birini hayata geçireceklerini belirtti.

