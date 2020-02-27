Maliye çalışanları emeklerinin karşılığını istiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki kamu görevlilerinin Vergi Haftası’nı kutlayamadığını belirten Büro Memur Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, "Büro MemurSen olarak kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemiyoruz. Maliye çalışanlarının alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz" dedi.

Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlandığını belirten Büro Memur Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, "Türkiye gelirlerinin büyük bir bölümünü teşkil eden vergileri toplama, devletin bütçesini yapma, harcamalarını kontrol etme iş ve işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları üstlenmektedir. Ülkemiz ve milletimiz için bu kadar önemli görevleri ifa eden Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndaki kamu görevlileri Vergi Haftası’nı maalesef kutlayamamaktadır. Çünkü uğradıkları hak kayıpları, verilmeyen hakları, bozulan çalışma barışı buna engel olmaktadır. Büro MemurSen olarak kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemiyoruz. Maliye çalışanlarının alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları için 2012 yılı Şubat ayından bugüne kadar kurum içi gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı özel imtihanı yapılmadığını belirten Akbulut, "Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, sosyal medya hesabından 'Bakanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personelimiz için kurum içi uzmanlık sınavı açıyoruz. İmtihanda başarılı olanlar bakanlıkta defterdarlık uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığında ise gelir uzmanı kadrolarına atanacak' sözünü hatırlatıyoruz. Devlette devamlılık esastır ve bundan dolayı eski Maliye Bakanımızın verdiği söz ile ilgili gerekli yasal düzenleme yapılmış ancak sınav tarihine ilişkin henüz gerekli adımlar atılmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatları ile gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı özel sınavlarının en kısa sürede yeniden açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tüm birimlerde fazla mesai yapan kamu görevlilerimize fazla mesai ücreti yüzde yüz oranında ödenmesi gerektiğini belirten Akbulut, "Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele görevde yükselme sınavı açılmalı ve bu kadroda çalışanlara ek gösterge verilmelidir. Şoför kadrosunda çalışan personele veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu sınavsız verilmeli, büyükşehirlerde görev yapan çalışanlara büyükşehir farkı ödenmelidir. Mali hizmetler sınıfı oluşturularak, genel müdürden yardımcı hizmetliye kadar tüm personelin ek göstergeleri yeniden düzenlemeli ve 3600 ek göstergenin kamuda görev yapan dört meslek gurubuna değil, bütün kamuda çalışan personeli kapsamasını istiyoruz. Hazine Ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının yüzde doksanı lisans mezunu olup, işe girerken KPSS (A) gurubundan sınava tabii tutulmaktadırlar. Dolayısıyla hem 3600 ek göstergenin verilmesini, hem de merkez taşra uzmanı ayrımının kaldırılmasını iş barışının sağlanmasını yetkililerimizden talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

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