Çocuğunuzun kulağına yabancı cisim kaçarsa ne yapmalısınız?

Çocuklar için her şey özellikle de küçük parçalar daima merak uyandırır. Onlarla oynamak, bazen tadına bakmak, kimi zaman koklamak çocuklarda sık rastlanan durumlardır. Ancak bu merak bazen istenmeyen durumlara yol açabilir. Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, çoğu kez çocukların oyuncak parçaları, çevrede buldukları boncuk, toka, bozuk para, dikiş iğnesi ya da toplu iğne gibi cisimleri kulaklarına soktuklarına dikkat çekti.

Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Hüsamettin Olgun Op. Dr. Hüsamettin Olgun, “Kaşınan kulakların yabancı bir cisimle kaşınması ve çocuklarda kulağa yabancı küçük cisimler sokma alışkanlığı ciddi kulak problemlerine sebebiyet verebiliyor. Böyle bir durumda yapılması gerekenin hemen bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak lâzım. Tedavide doktor tarafından yabancı cismin kulağından çıkarılması esastır. Kaçan cisimlerin çıkartılmaya çalışılması veya KBB uzmanı olmayan yerlerde çıkartılmaya çalışılması, yabancı cisimlerin daha ileri itilmesi, işi daha da zorlaştırıyor. Dış kulak yolunda ciddi kanamalara veya kulak zarının delinmesine yol açabiliyor. Hatta bazen ameliyat gerekebiliyor” dedi.

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