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Kentsel dönüşümde yeni dönem

İHA

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki en büyük engellerden birisi olarak görülen mülkiyet kaynaklı plan iptâlleri, Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan İmar Kanunu değişikliği ile sona erecek.

Kentsel dönüşümde yeni dönem

Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarının önündeki en büyük engellerden birisi olarak görülen mülkiyet kaynaklı plan iptâlleri, Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan İmar Kanunu değişikliği ile sona erecek.
Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birisi olan ‘plan uygulama iptâlleri’ dönemi sona eriyor. Mülkiyet meselelerinden kaynaklanan bu iptallerin sağlıklı kentleşmenin süreçlerini aksattığına dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu problemlerden dolayı dönüşüm sürekli sekteye uğradı. Modern ve güvenli şehirlerin olması gereken yerlerde sosyal donatı alanları yetersiz, ulaşım ağları eksik, ekonomik değeri olmayan çöküntü bölgeleri oluştu. Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü ve Hacivat mahallelerinin bulunduğu bölgeyi kapsayan ve 1986’da onaylanan Arabayatağı Islah İmar Planı’na istinâden bölge 2002 yılında ruhsatlı yapılaşmaya uygun hâle geldi. Ancak uygulama 2002 yılında iptâl edildi. 2007’de ise revize edilen uygulama planı onaylandı. Ancak kısa süre sonra bu uygulamayla ilgili de iptal kararları çıktı. Bu belirsizlik, çarpık ve kaçak yapılaşmayı tetikledi. 20 bin taşınmaz sahibi bu durumdan olumsuz etkilendi” diye konuştu.
10 metrekare için 20 bin metrekarelik plan iptâl edildi
İmar uygulaması iptâllerinin ilçenin bir çok farkı bölgesinde farklı problemlere sebebiyet verdiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Mesela, 1996 yılında yürürlüğe giren Sinandede, Beyazıt ve Mehmet Akif mahallelerini kapsayan bölgemizdeki bir parselde 10 metrekarelik bir hissesi bulunan bir hak sahibinin itirazı neticesinde 20 bin metrekarelik bir alanı kapsayan plan uygulaması 18 yıl sonra iptâl edildi. Bu süreçte birçok bina yapıldı, yapılan konutlar el değiştirdi. Bu durum, binlerce hak sahibini tedirgin etti, huzurunu kaçırdı. Bunun gibi çok sayıdaki örnek, Yıldırım’daki sağlıklı yapılaşmanın ve kentsel dönüşümün âdetâ önünü tıkadı” dedi.
Bu iptâl kararlarını incelediklerinde buradaki meselelerin büyük bir bölümünün parsel bazlı olduğunu tespit ettiklerini aktaran Başkan Yılmaz, “Yaptığımız çalışma ve istişareler sonrasında bu meselenin ancak bir kanun düzenlemesi ile çözüme kavuşabileceği neticesine vardık. Biz de enerjimizi bu yönde yoğunlaştırdık. Ankara’daki temaslarımızı sıklaştırdık. Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunduk. Bu çalışmalarımız sonucunda İmar Kanununun 18. maddesinde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, kanunun uygulama yönetmeliğinin hazırlanarak çıkartılmasına da katkı sağladık. Bu kanunî düzenlemeler, parsel bazında iptâle sebep olan mülkiyet sorunlarının çözümü için elimizi güçlendirdi. Bütün bölgede yılları bulan zaman kaybının önüne geçilmiş olunacak ve tekrar tekrar uygulama yapma dönemi de sona erecek”ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin önü açılacak
Yıldırım Belediyesi’nin teşebbüsüyle 20 Şubat 2020’de Resmî Gazete’de yayımlanan bu kanun maddesi ve 22 Şubat 2020’de yayınlanan arsa ve arazi düzenleme yönetmeliğine istinâden süreç hızlı bir şekilde tamamlanarak mülkiyet meselelerini ortadan kaldıracağını kaydeden Başkan Yılmaz, “Dönüşüm safhası, belediyeler ve müteahhit ile hak sahipleri arasındaki süreç çift taraflı olarak devam edecek. Öncülüğünü yaptığımız bu kanun değişikliği, sadece Ankara Yolu’nun altındaki 6 mahallemiz için değil, Bursa ve Türkiye genelinde kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birisi olan mülkiyet problemini büyük ölçüde çözecek. Bu süreçte çok yoğun desteğini gördüğümüz, Bursa milletvekillerimize ile bakanlık bürokratlarımıza Yıldırımlılar ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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