Büyükşehir’den 13 bin TL ödüllü makale yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO 2020 Farabi Yılı münasebetiyle “Farabi’nin bilim dünyasına katkısı ve tesiri” konulu makale yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2020’nin UNESCO tarafından Farabi Yılı seçilmesi sebebiyle “Farabi’nin bilim dünyasına katkısı ve tesiri” konulu makale yarışması düzenledi. Her yarışmacının bir makale ile katılabileceği yarışmada sayfa sınırlaması bulunmuyor. Gönderilen makalelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması şartı aranırken, yarışmaya gönderilen makalelerden uygun görülenler kitap olarak yayınlanacak. Kitaba girecek makaleler için ayrıca telif ödenmeyecek ve kitabın sonraki baskıları için de bu kural geçerli olacak.

Makalelerin bütün kullanım hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olurken, yarışmanın birincisine 6 bin, ikincisine 4 bin, üçüncüsüne 2 bin ve iki kişiye de 500’er TL para ödülü verilecek. Makalelerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekirken, gönderilen makalelerle birlikte, makale sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin de yer alması isteniyor. Makaleler; farabi@bursa.bel.tr eposta adresine iletilebileceği gibi Tayyare Kültür Merkezi, Atatürk Caddesi, Uçak Sokak, No: 1, Bursa / Osmangazi (İrtibat: Semih Kum Kültür Sanat Koordinatörü) adresine posta/kargo yoluyla gönderilebilir ya da şahsen teslim edilebilir. Makalelerde dipnot ve kaynakça kullanımı için bilim dünyasındaki genel kurallar geçerli olacak. Konunun özgünlüğü, konuya hâkimiyet, bilimsel ifade yeteneği, imlâ ve noktalamanın doğru kullanımı dikkate alınacak. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmazken, yarışmanın seçici kurulu Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Prof. Dr. Mehmet Cüneyt Kaya, Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı, Doç. Dr. Mehmet Fatih Birgül ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Taşkent’ten oluşuyor.

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