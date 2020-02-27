İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı



Huzeyfe ÖZDEMİRSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı İmralı Adası´nda, elektrik tellerinin teması sonucu çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İmralı Adası´nın kuzeyinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri, 12 arasöz, 42 itfaiye personeli, 1 dozer, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı'na ait kepçe ve adada görevli 150 personel tarafından müdahale edilen yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da İmralı Adası´na giderek, yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çevre aydınlatması için kullanılan elektrik direklerindeki tellerin şiddetli lodosun etkisiyle birbirine temas etmesi sonucu çıktığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN

2020-02-27 14:16:07



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