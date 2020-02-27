İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

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CEZAEVİNE UZAK BİR NOKTADA

İmralı Adası´nda elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı bölgenin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı cezaevine uzak bir noktada olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa

2020-02-27 15:02:24



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