Tofaş yeniden çıkışa geçti

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Tofaş Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji’ni 7776 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Tofaş, Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti. Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanan maça Barış Ermiş, Tarik Phillip, Sammy Mejia,DJ White ve Devin Williams beşlisiyle başlayan maviyeşilliler, rakibini 7776 mağlup etmeyi başardı. Ligde 4 haftalık galibiyet serisi 8 Şubatta Türk Telekom deplasmanındaki mağlubiyetle sona eren Bursa ekibi, bu galibiyetle yeniden çıkış yakalamayı başardı. Tofaş, ligde 34 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

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