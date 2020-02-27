Sahillerde mesai erken başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 115 kilometre deniz sahili ve 180 kilometrelik göl sahillerinde bulunan plajlar yaza hazırlanıyor. Kış ayları boyunca plajları kaplayan yabancı otlar temizlenirken, kum eksilmesi yaşanan bölgelere kum takviyesi yapılıyor.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarına da şimdiden başladı. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü kıyı ve plaj temizlik ekipleri, özellikle halk plajlarında kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmaya başladı. Hava şartlarının olumsuz etkileri ile sahilde kum eksilmesine bağlı olarak yaşanan bozulmalar da ekipler tarafından onarılıyor. Plaj alanından kaldırılan kayıklardan arta kalan molozlar temizlenirken, görüntü kirliliği oluşturan beton, taş, demir ve ahşap gibi kalıntılar, ekipler tarafından kaldırılarak plajdan uzaklaştırılıyor. 2020 yaz sezonu çalışmalarını Mudanya Güzelyalı sahillerinden başlatan ekipler, Karacabey Boğazı, Mudanya ve Gemlik sahillerinin yanı sıra İznik göl sahilinde de yaz sezonu başlayana kadar bütün çalışmaları tamamlayacak.

Sahillerde kalite artıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pek fazla öne çıkmasa da Bursa’nın aynı zamanda bir sahil kenti olduğunu, yaptıkları çalışmalarla bunu daha fazla hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında sahil bölgelerinde seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine yönelik yaptıkları çalışmaların tatilciler tarafından takdirle karşılandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyemizin tüm sahil bandında yaptığı önemli çalışmalar var. Her geçen gün üzerine daha da koyarak sahillerdeki yaşam kalitesini artırmak istiyoruz. O yüzden çalışmaları erken başlattık ve sezon başlayıncaya kadar hiçbir eksik kalmasın istiyoruz. Halkımız bu yaz da deniz, kum ve güneşin tadını Bursa sahillerinde gönül rahatlığı ile çıkarabilecek” diye konuştu.

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