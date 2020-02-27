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Bursa'da lodos evin duvarlarını yıktı

İHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle 3 katlı binanın teras kısmındaki beton duvar yan binanın üzerine yıkıldı.

Bursa'da lodos evin duvarlarını yıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle 3 katlı binanın teras kısmındaki beton duvar yan binanın üzerine yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, Güllüce Mahallesi Ocaklı yolu üzerinde 3 katlı binanın teras katına sonradan örülen gaz beton tuğlalar şiddetli lodosun etkisiyle yanda bulunan binanın üzerine düştü. İki binada da maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması tehlikenin büyümesini önledi. Olay yerine itfaiye zabıta ve jandarma ekipleri geldi. Yıkılma riski bulunan diğer tuğla ve pencereler de itfaiyenin müdahalesi ile yıkılarak tehlikeli durum ortadan kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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