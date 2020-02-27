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Samanlık kül oldu

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında samanlık küle döndü.

Samanlık kül oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında samanlık küle döndü.
Alanyurt Fatih Mahallesi su arıtma tesisleri mevkiinde bulunan bir çiftlikte yangın çıktı. Hüseyin Aksoy isimli çiftçiye ait çiftliğin samanlığında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar ve çiftlik sahibi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Haber üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerine adres yanlış verilince ekipler farklı bir adrese gitti. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangın kısa sürede bütün samanlığı sardı. Yanlış adres yüzünden gecikmeli olarak gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alev topuna dönen samanlığı söndürerek, bütün çiftliği küle dönmekten kurtardı. Samanlık tamamen küle dönerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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