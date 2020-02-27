Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi

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Bursasporlu oyuncular, Altay maçı öncesi yedek kulübesine giderek yeşilbeyazlı takımın eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak'la selamlaştı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Altay ile karşılaşan Bursaspor'da, karşılaşma öncesi oyuncular eski hocalarının yanına gitti. Yeşilbeyazlı futbolcular, maç öncesinde sezon başından ligin 15. haftasına kadar hocaları olan ve şu anda Altay'ın teknik direktörlüğünü yapan Yalçın Koşukavak'ın yanına gitti. Oyuncuların, 47 yaşındaki teknik direktör ile samimi anları dikkat çekti.

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