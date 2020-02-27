Bursa’da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor

Koronavirüste işe yarayan tek bir ilaç olduğu açıklandı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa’da etkili olan lodos akşam saatlerinde gök gürültülü yağmurla birlikte etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer sağanak ve gök gürültülü şeklinde yağan yağıştan vatandaşlar zor durumda kaldı. Bazı vatandaşları şemsiyeleri korumaya çalışırken şemsiyelerine tutmakta güçlük çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.