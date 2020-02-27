Bursaspor - Altay maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor - Altay maçının ardından

DHA


Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) TFF 1´inci Lig´de Bursaspor ile Altay, Bursa´da oynanan mücadelede sahadan 2-2´lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.
Zor bir gece olduğunu belirten Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek istediklerini söyledi. Oyunun genelinde 15 dakika kötü oynadıklarına işaret eden Üzülmez, "Bu süre içerisinde rakibin 2 golü vardı ki ikinci golde bariz ofsayt var. 75 dakika oyunu çevirmeye çalışan Bursaspor vardı. Bu maçlar kolay maçlar değil. Rakibin de kontra atakta etkili oyuncuları vardı, 2-0´dan sonra beraberliğe getirmek kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele etti, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar, gayret gösterdiler. 2-2´nin ardından Recep Aydın´ın direkten dönen pozisyonu var. İkinci yarı rakip sahada oynanan, pozisyonlara giren Bursaspor vardı sahada, son paslarda biraz daha dikkatli olabilsek maçın sonu daha farkı olabilirdi" dedi.
Bardağın dolu tarafından bakmak gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Oyuncularım gayret gösterdiler, mücadele ettiler. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Serdar Özkan´ın sakatlığı var. Geldiğimiz günden itibaren tam kadro ile saha içerisinde bulunamadık. Bu bizim şanssızlığımız. Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak. Zaman zaman bu sıkıntılı dönemleri yaşıyoruz, herkesin destek vermesi gerekiyor. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Taraftar, şehir arkamızda olursa bu işi sonuna kadar götürmek istiyoruz" diye konuştu.
Maçın hakemlerine de serzenişte bulunan Üzülmez, "Hakemlerin niyetleri ile ilgili sıkıntı içerisinde olmadım ama özellikle ilk yarıda bizim bölgedeki yan hakemin ofsaytı görmedi, arkasından golü yedik. Onlar da hata yapabilir ama vücut diline baktığımız zaman beni şaşırttı. Adana Demirspor maçından sonra Bursaspor´a algı operasyonu olduğunu belirtmek gerekiyor, hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Camianın sorumluluğunu taşıyoruz. En azından maçın önüne geçecek pozisyonlar olmazsa güzel olur. Benim de üçüncü sarı kartım oldu" ifadelerini kullandı.
Üzülmez, Serdar Özkan´ın sakatlığına dair ise, "Ses geldiğini söyledi, yarın MR´dan sonra belli olur ama çok iç açıcı görünmüyor. Serdar´ın sakatlığı bizim adımıza üzüntü verici" dedi.
KOŞUKAVAK: BURSASPOR ARMASINI TAŞIMAKTAN GURUR DUYDUM
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise maç ile ilgili değerlendirme yapmadan önce kendisiyle ilgili olumsuz köşe yazısı yazan bir basın mensubuna tepki göstererek eleştirileri hak etmediğini ifade etti.
Bursa'da çok zor dönemlerde görev yaptığını söyleyen Koşukavak, Bursa'nın kendisi için kıymetli ve değerli olduğunu vurgulayarak, "Son 15 yılın en krizli anında takıma geldim. Kendimce 27 puanı zor şartlarda iyi aldığımı düşünüyorum. Ben Bursaspor armasını taşımaktan gurur duydum ama profesyonellikte böyle şeyler var. Bursa deplasmanının zor olduğunu ve benden kaynaklı iki taraflı oyuncular için de böyle olacağını biliyordum. Bursaspor'un bütün maçlarını analiz ettikten sonra oyunu oyna göre kurguladım. Ben 6 günde 2 maç oynadım. Takıma çok hakim olamadım. Antrenman yapamadım. Kazanabilirdik, ilk yarı itibariyle çok ciddi bir oyun vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Devre 2-0 bitseydi maçı çok rahat kazanabilirdik. 2-1'den sonra seyirci itti, benim takım bozuldu. Son bölümde her şey değişti. Bir puana razı oldum. Potada kalmam gerekiyordu. Bunu da başardığımın için mutluyum. Bursaspor'a gelecek maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-02-27 22:15:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalçın Koşukavak: "Maçı çok rahat kazanabilirdik"
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: "Maçı çok rahat kazanabilirdik"
İbrahim Üzülmez: "Bursaspor bu yarışın içerisinde olacak"
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: "Bursaspor bu yarışın içerisinde ...
Bursa’da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
YEREL HABERLER Bursa’da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı
YEREL HABERLER Bursa Ulu Cami'de Regaip Kandili programı
Bursaspor - Altay: 2-2
YEREL HABERLER Bursaspor - Altay: 2-2
TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Altay: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Altay: 2
Bursaspor - Altay (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altay (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursaspor - Altay (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altay (EK FOTOĞRAFLAR)
Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular, Koşukavak ile hasret giderdi
TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altay: 2 (İlk yarı sonucu)
Bursaspor - Altay (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Altay (FOTOĞRAFLAR)
Samanlık kül oldu
YEREL HABERLER Samanlık kül oldu
Cinsel içerikli mesaj cinayetinde sevgililer birbirini suçladı
YEREL HABERLER Cinsel içerikli mesaj cinayetinde sevgililer ...
Bursa'da lodos evin duvarlarını yıktı
YEREL HABERLER Bursa'da lodos evin duvarlarını yıktı
Genç işadamlarından başkanlara ziyaret
YEREL HABERLER Genç işadamlarından başkanlara ziyaret
(Görüntülü) BURSA'DA KORKU SAÇAN ÇARŞAFLI GASPÇILAR 100'E YAKIN KAMERA İNCELENEREK YAKALANDI-EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA KORKU SAÇAN ÇARŞAFLI GASPÇILAR ...
Bursa’da mobilya atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Bursa’da mobilya atölyesinde yangın
Bursa'da taciz cinayeti yargı önünde
YEREL HABERLER Bursa'da taciz cinayeti yargı önünde
Bursalı vekiller TOBB`da bir araya geldi
YEREL HABERLER Bursalı vekiller TOBB`da bir araya geldi
Sahillerde mesai erken başladı
YEREL HABERLER Sahillerde mesai erken başladı
(Görüntülü) BURSA?DA KORKU SAÇAN ÇARŞAFLI GASPÇILAR 100'E YAKIN KAMERA İNCELENEREK YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA?DA KORKU SAÇAN ÇARŞAFLI GASPÇILAR ...
(Görüntülü) Hamile eşini darbeden kocaya 8 ay hapis cezası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hamile eşini darbeden kocaya 8 ay hapis ...
Bursa´da korku saçan çarşaflı gaspçılar 100'e yakın kamera incelenerek yakalandı
YEREL HABERLER Bursa´da korku saçan çarşaflı gaspçılar 100'e yakın ...
Lodos apartmanın dış cephesini söktü
YEREL HABERLER Lodos apartmanın dış cephesini söktü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X