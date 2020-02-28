Öğretmen ve öğrencilere âfet eğitimi

Yıldırım Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslekî Eğitim Merkezi Okulu öğrenci ve öğretmenlerine temel âfet bilinci eğitimi verildi.

Yıldırım Belediyesi, okullarda verdiği âfet eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslekî Eğitim Merkezi Okulu’nda 130 engelli öğrenci ile 50 öğretmen ve personelin katıldığı eğitimde, âfet türleri, âfetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve âfet sırasında doğru davranış şekilleri konusunda bilgiler verildi. Âfet öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere aile bireyleriyle birlikte alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde deprem ânında yapılması gereken ‘çök, kapan, tunun’ hareketi uygulamalı olarak gösterildi. Teorik eğitimin ardından ise Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslekî Eğitim Merkezi Okulu bahçesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği çıkan yangın uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak söndürülürken yangında mahsur kalan bir öğrencin de tahliye edildiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

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