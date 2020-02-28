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Bursaspor fırsat tepti

İHA

Altay ile 22 berabere kalan yeşilbeyazlılar, zirve yolundaki rakiplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mağlubiyetini fırsata çeviremedi.

Bursaspor fırsat tepti

Altay ile 22 berabere kalan yeşilbeyazlılar, zirve yolundaki rakiplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mağlubiyetini fırsata çeviremedi.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 22 berabere kalan Bursaspor, önemli bir fırsatı daha tepti. Lig ikincisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Altınordu deplasmanında kaybetmesinin ardından yeşilbeyazlılar, Altay'ı mağlup edip Erzurum ekibi ile aynı puana ulaşma fırsatı yakalamıştı. Fakat İlk yarı tutuk bir futbol sergileyen ve devreyi 21 geride tamamlayan Timsah, ikinci yarıda skoru 22'ye getirmesine rağmen galibiyet golünü bulamayınca bu fırsatı tepmiş oldu. Bursaspor, bu sonuçla 40 puanla 4'üncü sırada kaldı.
Hatayspor yeniden yükselişe geçti
Ligi uzun süredir lider götüren Hatayspor, hoca değişikliğinden sonra eski performansına geri döndü. Üst üste 3 maç kazanamadıktan sonra Teknik Direktör Bayram Toysal'ı görevden alıp yerine Mehmet Altıparmak'ı getiren Hatay ekibi, bu değişikliğin meyvesini aldı. Hatayspor, Altıparmak göreve geldikten sonra, önce deplasmanda Eskişehirspor'u ardından da iç sahada Osmanlıspor'u 10'lık skorlarla geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 48 puanla birinci sırada bulunan bordobeyazlılar, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile kiritik bir maça çıkacak.
Playoff yarışı kızıştı
Geride kalan 24 hafta itibariyle ilk iki yarışının yanı sıra playoff mücadelesi de oldukça çekişmeli bir yarışa sahne oluyor. Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile çıkış yakalayan ve 35 puanla 6. sırada bulunan Altay, Adanaspor galibiyetinin ardından Bursa deplasmanından da aldığı puanla playoff hattında kalmayı başardı. Altay ile eşit puana sahip olan Akhisarspor ve Ümraniyespor da playoff hattının dibinde yer alıyor. Son 3 maçta 9 puan alan Karagümrük 37 puanla 5'inci sırada bulunurken; 40'ar puanlı iki takımdan Bursaspor 4, Adana Demirspor ise 3'üncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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