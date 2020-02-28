Mudanya’da 2019 böyle geçti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 2019 yılında emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen olaylar açıklandı.

TÜİK’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı adrese dayalı nüfus bilgilerine göre Mudanya ilçesinde 37 bin 787 kişinin kimlikleri yenilenirken, 14 bin 20 kişi sürücü ehliyeti için müracaat etti. 2019 verilerine göre de Mudanya ilçesinde geçtiğimiz yıl bin 114 doğum olurken, 390 kişi vefat etti. Diğer yandan yine 2019 verilerline göre Mudanya da 467 çift evlenme işlemlerini yaparak dünya evine girerken, 323 çift de boşandı. Bu arada pasaport işlemlerinin de nüfus müdürlüklerine geçmesiyle birlikte pasaport almak için Mudanya Nüfus Müdürlüğüne 2019 yılı içinde 4 bin 199 kişi müracaat etti.

Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri polis bölgesinde yaptıkları çalışmalarda 2019 yılı içinde 40 bin 190 aracı denetledi. 5 bin 87 alkol muayenesinde alkolü araç kullananlara 296 bin 937 lira, 9 bin 274 emniyet kemeri uygulamasında kemer takmayanlara 5 bin 604 lira ceza yazıldı. Trafik ekipleri kırmızı ışık ihlâli yapan sürücülere de 72 bin 120 lira para cezası kesti. Fennî muayenesi olmayan araç sürücülerine de toplam 276 bin 989 lira ceza yazıldı.

Diğer kontrollerde toplam 2 milyon 139 bin lira araç sürücüsüne ceza kesildi. 415 araç trafikten men edildi. Yine kontrollerde 245 sürücünün ehliyeti iptâl edildi.

21 bin 582 trafiğe araç kayıtlı

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Amirliğinde 2019 Nisan ayına kadar 21 bin 582 araç kayıtlı görünüyor. Bilindiği gibi 2019 Nisan ayında araç tescil kayıtları noterlere geçtiği için 2018 yılında 23 bin 977 olan sayıda düşüş kaydedildi. Trafik kayıtlarına göre Mudanya’da 4.5 kişiye da bir araç düşüyor.

Mudanya’ da polis bölgesi dahilinde 2019 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılı içinde Mudanya da meydana gelen toplam 524 trafik kazası oldu. 156 yaralamalı kazada 230 kişinin yaralandığı kayıtlara geçerken, 365 adet de maddî hasarlı kaza oldu.

Jandarma bölgesinde 117 Kaza

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri de yaptıkları denetimlerde bölgelerinde toplam 117 trafik kazası tespit etti. Bu kazalarda 118 yaralı kişi yaralanırken, ölen olmadı.

İlçe jandarma timleri çeşitli suçlardan aranan 96 kişiyi de yakalayarak adlî makamlara teslim etti. Ayrıca 17 aracı trafikten men etti.

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