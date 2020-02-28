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Bursasporlu oyunculardan Altay maçının hakemine tepki

DHA


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TFF 1´inci Lig´in 24´üncü haftasında Bursaspor, dün akşam sahasında Altay ile oynadığı mücadeleden 2-2´lik eşitlikle ayrıldı. Yeşil beyazlı cephede karşılaşmanın hakemi Burak Şeker´in kararları tepki çekerken, oyuncular adil yönetim istediklerini belirtti.
Hakem hatalarının asla bahane olmayacağını dile getiren Bursaspor´un savunma oyuncusu Anıl Karaer, yalnızca maçı konuşmak istediklerini kaydetti. Bu sezon 3 puanlarının silindiğini hatırlatan Karaer, "Maçta görüyorsunuz, bariz ofsayt var. `Art niyet yok´ diyoruz ancak nasıl ilerleyeceğiz böyle. Bu bir bahane değil elbette, bizim de hatalarımız var. Maça böyle başlamamak ve ilk golü de yemememiz lazım. İkinci golde, hakemin gözünün önünde resmen 3 metre ofsayt var. Biz elimizden geleni yapacağız. Mücadele olarak çok iyi bir mücadele vardı sahada. Bu takım şampiyon olacak. Bunun için her şeyi yapacağız. Resmen hakem 2 puanımızı alıp hediye etti. Önümüze bakacağız, bu hatalar için ne yapmak lazım, nereye başvurmak lazım bilmiyorum ama yazık" ifadelerini kullandı.
"HER MAÇ ZOR GEÇİYOR"
Anıl Karaer, "Sahaya çıkalım, kim iyiyse o kazansın. Bizim adımıza 2-0´dan sonra dönüş çok iyiydi. 3´ü de yakalayabilirdik. Ön tarafta Serdar Özkan´ın sakatlığı, Özer Hurmacı ve Burak Kapacak gibi birkaç oyuncunun olmaması etkiliyor, elimizde başka opsiyonlar kalmıyor. Hem kendi adımıza, hem de rakipler adına her maç zor geçiyor. Bursaspor´un olduğu yerde tek hedef var, o da galibiyet. İnşallah Cesar Grup Ümraniyespor maçından galip gelip, emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.
KUBİLAY KANATSIZKUŞ: SAVAŞACAĞIZ
Maça kabus gibi başladıklarını, ancak daha sonra eşitliği yakaladıklarına işaret eden Bursaspor´un forveti Kubilay Kanatsızkuş ise "Yediğimiz ikinci golü gördünüz. Sezon başında 3 puan cezası almıştık, burada eksi 2 puan daha mı verdiler anlamadım ama sonuç olarak eksi 5 puan bizim için çok kötü oldu. Biz Bursaspor´uz. Bu eksi 5 puanı kapatabiliriz. Savaşacağız, mücadele edeceğiz. Ancak saha içerisinde adil olunmalı, puan kaybedeceksek adil şekilde kaybedelim. Bu şekilde bütün şehir, taraftar üzülüyor" diye konuştu.
"HAKEM NE KADAR GÖRDÜ BİLMİYORUM"
Hakemin yönetimini de değerlendiren Kubilay, "İlk yarının sonunda bize yediğimiz ikinci golün ofsayt olduğunu söylediler, telefondan gösterdiler. Ne kadar gördü bilmiyorum. İkinci yarıya çıkarken ben de söyledim, `Golü izlediniz mi?´ diye, `İzlemedik, maçtan sonra izleyeceğiz´ dedi. Bilmiyorum, takdiriilahi" dedi.
YEVGEN SELEZNOV: GOL AÇIK ARA OFSAYT
Maçta takımı adına ilk golü kaydeden Yevgen Seleznov ise iyi oynamadıklarını belirtirken, "Bu futbol. Evet bizim için bir hata ama hakem de inanılmaz hatalar yaptı. Rakibin attığı gol açık ara ofsayt. Hakem neden bayrak kaldırmadı, sağda veya solda adı yardımcı olan hakem, orta hakeme neden yardım etmedi anlamadım. Herkes hata yapabilir, ancak bu hakemlere zarar vermiyor, bize zarar veriyor. Geride 10 maçımız daha var" diye konuştu.
"KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM"
Hedeflerinin Süper Lig olduğunu kaydeden Seleznov, Bursaspor´un eski teknik direktörü Yalçın Koşukavak´a dair olumsuz duygular beslemediğini söyleyerek, "Sadece o değil, hiç kimseye karşı negatif duygu taşımıyorum. Ben kötü bir insan değilim. Sadece bazı insanları umursamıyorum. Bu benim problemim değil. Ben elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Bazı teknik direktörler bazı oyuncuları sevmez. Buna ne yapabilirsiniz ki" dedi.
Seleznov, ayrıca, Altay karşısında sakat sakat oynadığını da sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bursasporlu oyuncuların açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-02-28 13:16:18

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