Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

Yeşilbeyazlılar, son 5 maçı da gol yemeden tamamlayamadı.
TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 22 berabere kalan Bursaspor'da takım savunması alarm veriyor. Timsah, oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor. Yeşilbeyazlılar, ligde son 5 haftada çıktığı hiçbir maçı gol yemeden bitiremedi ve bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. En son 24 Ocakta Akhisarspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Bursaspor, sonraki 5 mücadelede bunu başaramadı. Timsah, bu süreçte Eskişehirspor ve Adana Demirspor'dan 1, Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay'dan ise ikişer gol yedi.
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